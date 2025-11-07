Accueil » iPhone pliable : Apple abandonne Face ID pour le retour du Touch ID

iPhone pliable : Apple abandonne Face ID pour le retour du Touch ID

iPhone pliable : Apple abandonne Face ID pour le retour du Touch ID

Apple semble enfin prêt à entrer sur le marché des smartphones pliables. Alors que les Galaxy Z Fold de Samsung et les modèles d’OPPO ou de Google dominent actuellement le segment, la firme de Cupertino prépare son premier iPhone pliable, dont les premières spécifications viennent de fuiter.

Selon un document interne attribué à J.P. Morgan, Apple intégrerait une caméra sous l’écran — une première pour la marque — et abandonnerait Face ID au profit d’un capteur d’empreintes digitales pour son premier iPhone Fold.

Pixel Fold: Une caméra selfie cachée sous l’écran interne

Le document, partagé par le journaliste Max Weinbach, évoque une fiche technique complète de l’appareil. L’iPhone pliable, surnommé pour l’instant iPhone Fold, embarquerait une caméra selfie de 24 mégapixels placée sous l’écran principal.

Cette technologie permet de dissimuler le capteur photo sous les pixels de la dalle, ceux-ci pouvant s’éteindre ou devenir transparents quand l’appareil photo est activé. C’est une solution déjà testée par Samsung sur le Galaxy Z Fold 6, mais qui souffrait d’une qualité d’image limitée à cause de son capteur de seulement 4 mégapixels.

Apple utiliserait ici un capteur beaucoup plus défini (24 mégapixels), suggérant que la marque aurait enfin trouvé un compromis entre discrétion et qualité d’image.

Le pliable disposerait également d’une seconde caméra selfie externe, également de 24 mégapixels, sur l’écran secondaire.

Adieu Face ID, retour du Touch ID ?

Selon J.P. Morgan, Apple supprimerait le système Face ID sur ce modèle pliable, une décision probablement dictée par les contraintes techniques du format.

À la place, l’entreprise pourrait réintroduire un capteur d’empreintes digitales Touch ID, soit intégré au bouton latéral, soit directement sous l’écran — même si, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, cette dernière option reste peu probable.

Cette approche serait plus cohérente pour un pliable : elle permet de déverrouiller l’appareil dans n’importe quelle orientation, qu’il soit ouvert ou fermé, sans avoir à repositionner son visage face à un capteur.

Un double module photo à l’arrière

Côté photo principale, l’iPhone Fold adopterait un double capteur de 48 mégapixels composé d’un grand-angle principal sans stabilisation par déplacement du capteur (sensor-shift), et d’un ultra grand-angle 48 mégapixels.

Il s’agirait d’une configuration similaire à celle de l’iPhone 17 standard, attendu l’an prochain. Cela confirme qu’Apple privilégierait la finesse et la légèreté du design plutôt qu’un bloc photo massif, quitte à sacrifier certaines fonctionnalités haut de gamme comme le zoom périscopique ou la stabilisation avancée.

Lancement prévu pour la seconde moitié de 2026

Le rapport de J.P. Morgan indique que le premier iPhone pliable serait lancé au second semestre 2026, aux côtés de l’iPhone Air 2 et de la gamme iPhone 18 Pro. Cependant, une autre fuite venue de Corée laisse entendre que le projet aurait été repoussé à 2027, possiblement pour perfectionner la technologie d’écran et la durabilité de la charnière.

L’arrivée d’un iPhone pliable marquerait une nouvelle ère pour Apple, qui semble enfin prête à explorer le segment après des années de recherche et de brevets.

Mais contrairement à ses concurrents, la marque aborderait le marché avec une approche prudente : un design épuré, une caméra sous l’écran bien intégrée, et un compromis intelligent entre innovation et expérience utilisateur.

Face ID ou Touch ID ?

Pour un iPhone classique, Face ID reste imbattable. Mais sur un pliable, Touch ID semble plus logique : il fonctionne quelle que soit la configuration de l’appareil et offre une expérience plus fluide.

L’iPhone Fold pourrait être le premier pliable vraiment « Apple » — élégant, bien pensé et plus axé sur l’expérience utilisateur que sur les démonstrations techniques.

Et avec une caméra sous l’écran de 24 mégapixels, la marque pourrait enfin démocratiser une technologie que personne n’a encore vraiment réussi à maîtriser.