Honor 500 Pro : la puce Snapdragon 8s Gen 4 confirmée par Geekbench

Le prochain smartphone haut de gamme de Honor vient de faire une apparition remarquée sur Geekbench, révélant plusieurs détails clés avant son lancement officiel. Le modèle référencé sous le numéro MEY-AN00 correspond très probablement au Honor 500 Pro, attendu plus tard ce mois-ci en Chine.

Honor 500 Pro : Snapdragon 8s Gen 4 confirmé

La base de données Geekbench 6.3 montre que l’appareil est propulsé par le Qualcomm SM8735, un SoC comportant :

un cœur principal cadencé à 3,21 GHz,

un GPU Adreno 825,

et une configuration à quatre clusters.

Ces caractéristiques confirment qu’il s’agit bien du Snapdragon 8 s Gen 4, et non du Snapdragon 8 Elite comme certaines rumeurs le laissaient entendre. Côté performances, le smartphone obtient 2 113 points en monocoeur et 6 539 points en multicoeurs, soit des scores solides pour un appareil de milieu-haut de gamme.

Le listing révèle également 16 Go de RAM, Android 16 dès la sortie de boîte.

Écran et design

D’après les fuites précédentes, le Honor 500 Pro embarquerait un écran OLED plat de 6,5 pouces affichant une résolution 1,5 K. La grande nouveauté visuelle viendrait du module photo horizontal, un design évoqué par le leaker Digital Chat Station et inspiré des Pixel et iPhone Air.

Le Honor 500 Pro profiterait d’un trio de capteurs impressionnant composé d’un capteur principal de 200 mégapixels avec une stabilisation optique (OIS), un ultra-grand-angle, et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels OmniVision OV64B. Le modèle standard Honor 500 (MEP-AN00) devrait quant à lui conserver un double module photo 200 mégapixels, sans le périscope.

Les deux modèles devraient embarquer une batterie généreuse compatible avec la charge rapide 100 W, un atout de poids pour cette gamme.

Lancement et disponibilité

Selon les informations issues de Weibo, la série Honor 500 devrait être présentée officiellement en Chine avant la fin du mois d’octobre. Pour l’instant, aucune confirmation n’a été donnée quant à une sortie internationale, mais Honor pourrait annoncer une version globale d’ici la fin de l’année.

Avec son design modernisé, sa puissante puce Snapdragon 8 s Gen 4 et sa triple caméra de 200 mégapixels, le Honor 500 Pro s’annonce comme un concurrent redoutable face aux futurs OPPO Reno 15 Pro et Vivo S50 Pro.

Reste à savoir si Honor décidera de le commercialiser à l’international — ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs rapports performance/prix du segment premium 2025.