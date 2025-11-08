iPhone 18 Pro : le design pourrait avoir un dos semi-transparent

Alors qu’il reste encore près d’un an avant la sortie de l’iPhone 18, les premières fuites techniques donnent déjà un aperçu des innovations qu’Apple préparerait pour sa prochaine génération haut de gamme.

D’après le célèbre leaker chinois Digital Chat Station, les prototypes actuellement en test au sein de Cupertino comporteraient une caméra principale à ouverture variable ainsi qu’un nouveau design arrière « transparent », une première dans l’histoire des iPhone.

iPhone 18 Pro : Un appareil photo à ouverture variable pour plus de flexibilité

L’un des changements les plus marquants concernerait l’objectif principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Apple testerait un système d’ouverture variable, capable de s’ouvrir davantage pour les portraits à faible profondeur de champ ou de se refermer en plein soleil afin d’obtenir une image plus détaillée et mieux exposée.

Actuellement, les iPhone 15 Pro et 16 Pro utilisent une ouverture fixe de f/1.78.

Avec ce nouveau mécanisme, l’iPhone 18 pourrait s’adapter aux conditions de lumière comme un véritable appareil photo reflex, une approche déjà explorée par Huawei (Mate 60 Pro+) et Samsung (Galaxy S24 Ultra).

Un rapport du média sud-coréen ET News avait déjà mentionné cette technologie, estimant qu’elle avait les meilleures chances d’être intégrée dans les modèles de 2026.

Face ID sous l’écran et caméra frontale « poinçon »

Apple travaillerait aussi sur une nouvelle disposition pour la caméra frontale. Selon la fuite, les versions iPhone 18 Pro testeraient un design à poinçon, analogue à celui des smartphones Android, en remplacement de l’actuelle Dynamic Island.

Parallèlement, la firme poursuivrait ses expérimentations autour d’un système Face ID entièrement intégré sous l’écran. Si ces tests s’avèrent concluants, la génération 2026 pourrait marquer la fin visible de la découpe frontale sur les modèles Pro.

Un dos « transparent » : un tournant esthétique inédit

Autre nouveauté intrigante : Apple testerait un panneau arrière semi-transparent, laissant entrevoir partiellement les composants internes du téléphone. Ce serait une rupture totale avec le design minimaliste adopté depuis plusieurs années — et un clin d’œil potentiel à l’époque des iMac G3 translucides.

Un tel choix viserait à différencier les modèles Pro tout en renforçant leur caractère « technologique », à la manière des smartphones « Nothing » ou de certains modèles de gaming phone.

Un design stable, mais une évolution ciblée

Malgré ces innovations, la disposition horizontale du module photo (« horizontal deco ») serait conservée. Apple chercherait ainsi à combiner continuité esthétique et nouvelles fonctionnalités optiques plutôt qu’une refonte complète du châssis.

Et après ? L’iPhone 19 pourrait marquer les 20 ans de l’iPhone

Certaines rumeurs indiquent que Apple réserverait ses changements les plus spectaculaires pour l’iPhone 19 (prévu en 2027), qui coïncidera avec le 20e anniversaire de l’iPhone.

Les innovations telles que le Face ID totalement invisible, la caméra frontale sous l’écran, ou encore un dos transparent complet pourraient y faire leurs débuts.

Avec l’iPhone 18 Pro, Apple semble vouloir réintroduire une part d’audace et de personnalisation dans son design, tout en poussant la photographie mobile vers un nouveau niveau de flexibilité.

Si les rumeurs se confirment, l’iPhone 18 pourrait marquer une transition vers une ère plus expérimentale, en attendant le grand bouleversement annoncé pour le 20e anniversaire de l’iPhone en 2027.