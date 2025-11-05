Accueil » Galaxy Z TriFold : les vidéos fuient, le smartphone à triple pli se dévoile

Le tout premier smartphone à triple pli de Samsung, alias Galaxy Z TriFold, n’est pas encore officiel, mais il n’a presque plus de secrets. Après un premier aperçu la semaine dernière, de nouvelles vidéos publiées sur YouTube offrent le meilleur regard à ce jour sur le Galaxy Z TriFold, l’appareil le plus ambitieux de la marque à ce jour.

Galaxy Z TriFold : Un design à double charnière, pliage vers l’intérieur

Les vidéos partagées par OMG Electronics et SUBUSUNEWS montrent un prototype fonctionnel doté de deux charnières permettant à l’écran de se plier vers l’intérieur. Un choix de conception majeur : cela protège entièrement la dalle pliable lorsque le téléphone est fermé — contrairement au Huawei Mate XT Ultimate, dont une partie de l’écran reste exposée à l’extérieur.

Le Galaxy Z TriFold comprend deux écrans :

un écran externe de 6,5 pouces, pour un usage classique,

et un écran interne pliable de 10 pouces, qui se déploie comme une tablette.

Les bordures semblent un peu plus épaisses que sur le Galaxy Z Fold 7, ce qui est logique pour un premier modèle tri-pliant.

Design et ergonomie : finesse et compromis

Lorsqu’il est déplié, le Galaxy Z TriFold paraît plus fin que le Galaxy Z Fold 7. Mais une fois refermé, son épaisseur est forcément plus importante, « double charnière » oblige. Chaque pli semble avoir un rayon différent : l’un se replie serré, tandis que l’autre laisse juste assez d’espace pour que les panneaux se superposent parfaitement.

Autrement dit : Samsung semble avoir trouvé un équilibre ingénieux entre robustesse, compacité et protection.

Caméras, audio et finitions

À l’arrière, le Galaxy Z TriFold embarque un triple module photo très proche de celui du Z Fold 7 :

un capteur principal de 200 mégapixels,

un ultra-grand-angle de 12 mégapixels,

et un téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x.

On retrouve aussi deux capteurs selfie (un sur l’écran externe, un sur l’écran interne), ainsi qu’une grille de haut-parleur et trois microphones sur la tranche supérieure.

Les boutons de volume et d’alimentation prennent place sur le flanc droit, comme sur les autres Galaxy Fold.

Puissance et disponibilité : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et lancement limité

Selon les rumeurs, le Galaxy Z TriFold serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et vendu à un prix de départ d’environ 3 000 dollars. La production resterait très limitée — entre 50 000 et 200 000 unités —, avec un lancement ciblé sur quelques marchés : Corée du Sud, Chine, Singapour, Taïwan et probablement les Émirats arabes unis.

L’Europe et les États-Unis pourraient être exclus de la première vague, même si une commercialisation ultérieure n’est pas impossible.

Samsung mise sur la maîtrise du pliable

Les prototypes semblent plus aboutis que ceux présentés en 2023, preuve que le TriFold est proche d’un produit final. L’écran se replie sans tension visible et la charnière paraît solide. Tout laisse penser à une annonce officielle courant 2026.

Même s’il offre un concept impressionnant, le Galaxy Z TriFold restera sans doute un produit de niche : prix très élevé, design complexe, et utilité encore à démontrer face aux Fold et Flip classiques. Mais en lançant le premier vrai smartphone à triple pli du marché mondial, Samsung prend une longueur d’avance sur Huawei et montre qu’il reste le leader incontesté du segment pliable.

Le Galaxy Z TriFold est une déclaration d’intention : Samsung veut prouver qu’il peut aller plus loin que le « pliable » traditionnel. Ce n’est pas encore le smartphone du grand public, mais c’est peut-être le premier pas vers l’avenir du format mobile hybride — entre téléphone, tablette et ordinateur de poche.