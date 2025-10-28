Premier aperçu officiel du Samsung Galaxy Z TriFold : le smartphone tri-pliable devient réalité

Après des années de rumeurs et de rapports, le jour est enfin arrivé. Samsung serait sur le point de réaliser son plus grand pli à ce jour avec le probable Galaxy Z TriFold.

Selon un nouveau rapport du Korea Herald, le géant sud-coréen s’apprête à présenter son premier smartphone tri-pliable cette semaine, à l’occasion du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2025, qui se tiendra à Gyeongju (Corée du Sud) du 31 octobre au 1er novembre.

Avant l’ouverture officielle du sommet, Samsung a présenté le Galaxy Z TriFold au K-Tech Showcase, un événement parallèle organisé au Gyeongju Expo Park Air Dome.

Le Galaxy Z TriFold : le prochain grand pari de Samsung

L’appareil, longtemps évoqué sous les noms possibles de Galaxy Z TriFold ou Galaxy G Fold, représenterait une nouvelle étape majeure dans le design pliable de la marque. Ce lancement coïncide avec les prévisions précédentes d’une sortie en 2025 — mais il arrive plusieurs mois plus tôt que prévu.

À l’origine, Samsung devait dévoiler le smartphone à triple pli en même temps que son casque XR, le Galaxy XR, présenté la semaine dernière. Cependant, des problèmes de production auraient retardé légèrement son arrivée, empêchant une présentation conjointe.

Bonne nouvelle pour les fans : le décalage serait minime.

Une présentation discrète mais réelle

Samsung a donc (enfin) exposé le Galaxy Z TriFold sous vitrine, comme une pièce maîtresse technologique. Il s’agissait bien du modèle réel, mais aucun teaser vidéo ni image promotionnelle n’a été diffusé pendant l’événement.

Le constructeur n’a pas souhaité tout dévoiler pour le moment : aucun journaliste ni visiteur n’a pu manipuler l’appareil, ce qui reste courant dans ce type de présentation.

Les photos officielles montrent deux exemplaires :

l’un entièrement plié , ressemblant à un smartphone classique,

, ressemblant à un smartphone classique, l’autre déplié , révélant un écran principal géant d’environ 10 pouces (9,96″) .

Une production limitée et un prix élitiste

Selon le rapport, la production initiale serait limitée à 50 000 – 200 000 unités, histoire de tester la demande avant un lancement mondial. Les premiers marchés ciblés incluraient les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, Singapour, Taïwan et les Émirats arabes unis.

Côté prix, le choc est au rendez-vous : le Galaxy Z TriFold pourrait démarrer autour de 2 800 dollars, soit environ 1 000 dollars de plus que le Galaxy Z Fold 7. Un surcoût justifié par la complexité du design et par l’écran déployable géant.

Une tablette pliable de poche

L’appareil disposerait d’un écran externe de 6,5 pouces, qui se déplierait pour former un écran principal de 10 pouces, offrant une expérience proche d’une tablette. Il devrait être compatible avec le S Pen, proposer une charnière retravaillée avec moins de plis visibles, et s’intégrer étroitement à l’écosystème Galaxy (montres, écouteurs, etc.).

Sous le capot, le Galaxy Z TriFold embarquerait le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ainsi que la charge sans fil et la charge inversée.

Un lancement symbolique

Même si le tri pliable restera sans doute un produit de niche, il incarne la volonté de Samsung de reprendre l’avantage sur Huawei, dont le Mate XTs à triple pli a connu un certain succès en Chine.

S’il se confirme, ce modèle serait le design le plus audacieux de Samsung depuis le tout premier Galaxy Fold lancé en 2019.