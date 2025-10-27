Accueil » Galaxy Z TriFold limité à cinq pays, pas de lancement aux États-Unis ni en Europe

Le très attendu smartphone à triple pliage de Samsung ne sera pas disponible partout. Selon le célèbre leaker Evan Blass, la marque sud-coréenne limitera le lancement de son Galaxy Z TriFold à un petit nombre de marchés, démentant ainsi les rumeurs d’une sortie américaine.

Galaxy Z TriFold : Une sortie limitée à cinq pays

D’après Blass, le Galaxy Z TriFold ne sera commercialisé qu’en Corée du Sud, Chine, Singapour, Taïwan et éventuellement aux Émirats arabes unis..Les consommateurs d’Europe et d’Amérique du Nord devront donc patienter — ou se contenter de regarder de loin.

Cette information contredit un rapport de CNN, qui affirmait que Samsung envisageait un lancement aux États-Unis.

Mais, ce choix reste cohérent : le constructeur teste toujours ses nouveaux formats sur des marchés plus restreints, comme il l’a fait avec le Galaxy Z Fold 6 SE, uniquement lancé en Corée et en Chine.

Un smartphone expérimental… et très cher

Samsung prévoit de produire seulement 50 000 unités, un volume faible qui traduit un certain manque de confiance dans la demande.

Selon les rumeurs, le prix avoisinerait les 3 000 dollars — un tarif élitiste qui freinera forcément les ventes.

Le Galaxy Z TriFold se pliera en deux points distincts, offrant une expérience proche d’une tablette, contrairement aux modèles Z Fold qui ne se plient qu’une seule fois.

S’il voit bien le jour, il marquera la plus grande évolution de la gamme depuis le premier smartphone pliable lancé en 2019.

Pas avant longtemps pour les marchés occidentaux

À ce jour, Huawei reste la seule marque à avoir commercialisé un smartphone à triple pli — et aucun de ses appareils n’est vendu aux États-Unis. Samsung adopte donc une approche prudente, laissant penser que les marchés occidentaux devront attendre plusieurs années avant de voir arriver un tel format.

Le Galaxy 2 TriFold, également appelé Galaxy G Fold ou Multifold 7 selon certaines fuites, devrait être présenté officiellement lors du sommet de l’APEC le mois prochain. D’après Bloomberg, il sera exposé sous vitrine, sans démonstration publique, avant une commercialisation prévue plus tard cette année.

Une déception… ou une bonne nouvelle ?

Si les passionnés de nouvelles technologies risquent d’être frustrés, Evan Blass estime que c’est finalement une sage décision. Le premier smartphone pliable de Samsung avait connu un lancement chaotique, et un modèle encore plus complexe comme le TriFold pourrait rencontrer les mêmes difficultés techniques.

En clair, mieux vaut attendre la deuxième génération avant de craquer. Mais pour les fans de nouveautés, l’attente risque d’être longue.