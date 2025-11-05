WhatsApp arrive enfin sur Apple Watch avec une application native complète

Après des années d’attente, et comme les rumeurs le laissaient entendre, WhatsApp a enfin lancé une vraie application native pour l’Apple Watch. Fini la simple extension de notifications : cette fois, c’est une expérience complète pensée pour fonctionner de manière autonome sur votre poignet.

Jusqu’ici, WhatsApp sur Apple Watch se limitait à un aperçu des messages reçus. On pouvait lire quelques mots, parfois répondre avec un emoji ou une réponse rapide, mais pour tout le reste, il fallait sortir son iPhone.

Désormais, la nouvelle app offre les principales fonctions de messagerie directement sur watchOS :

Lecture complète des conversations, même les longs messages

Enregistrement et envoi de messages vocaux

Notifications d’appels avec identification du contact

Réactions avec emojis

Affichage amélioré des images et des stickers

Consultation d’un historique de discussion plus étendu

Compatibilité : l’application nécessite une Apple Watch Series 4 ou plus récente, avec watchOS 10 ou ultérieur, et la dernière version de WhatsApp sur iPhone.

Pourquoi c’est important ?

Dans de nombreux pays, WhatsApp est le principal moyen de communication, bien plus que les SMS ou iMessage. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’Apple Watch se retrouvaient limités — un paradoxe sur une montre pourtant conçue pour la communication rapide.

Avec cette mise à jour, Meta rattrape enfin son retard sur Telegram, qui proposait déjà depuis longtemps une application complète sur Apple Watch (lecture de messages, envoi de vocaux, stickers, etc.).

L’arrivée de cette version native rend donc l’Apple Watch bien plus utile au quotidien, notamment pour ceux qui veulent répondre rapidement sans sortir leur téléphone.

WhatsApp, une mise à jour qui change tout

Pour beaucoup, c’est une petite révolution : plus besoin de dégainer l’iPhone pour envoyer un vocal ou lire un message important. Et pour les utilisateurs hors États-Unis — où WhatsApp domine largement iMessage —, cette mise à jour fait de l’Apple Watch un compagnon de communication bien plus complet.

WhatsApp sur Apple Watch passe du statut de gadget à celui d’outil de communication à part entière. Meta signe ici une mise à jour majeure, qui devrait faire le bonheur de millions d’utilisateurs — et donner un vrai coup de jeune à la montre connectée d’Apple.