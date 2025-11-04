Accueil » iPhone 18 Pro : Apple s’apprête à abandonner Qualcomm pour son propre modem 5G Apple C2

iPhone 18 Pro : Apple s’apprête à abandonner Qualcomm pour son propre modem 5G Apple C2

iPhone 18 Pro : Apple s’apprête à abandonner Qualcomm pour son propre modem 5G Apple C2

Apple prépare un grand tournant pour 2026 : selon de nouvelles rumeurs, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient les premiers à embarquer un modem 5G entièrement conçu par Apple, baptisé Apple C2.

Une décision stratégique majeure qui mettrait fin à plus d’une décennie de dépendance vis-à-vis de Qualcomm.

iPhone 18 Pro : Apple veut enfin se passer de Qualcomm

Depuis le tout premier iPhone compatible 3G, Apple a toujours utilisé des modems produits par des fournisseurs tiers, principalement Qualcomm. Mais comme pour ses puces A et M, la firme de Cupertino veut désormais tout internaliser : processeur, GPU, puce IA, et bientôt… modem 5G.

D’après un rapport de Bloomberg, Apple prévoit de remplacer le modem Qualcomm par sa propre puce « C2 » dans la gamme iPhone 18 Pro, prévue pour l’automne 2026.

L’objectif ? Réduire les coûts liés à l’achat de composants externes, mieux contrôler l’intégration matérielle et logicielle, et optimiser la consommation d’énergie et les performances réseau.

Le modem C2 : deuxième génération maison

Le Apple C2 succéderait au Apple C1, déjà utilisé dans le iPhone 16e, le modèle milieu de gamme sorti plus tôt en 2025. Le C1 offrait des performances correctes pour un usage quotidien, mais n’intégrait pas la 5G mmWave, cette technologie ultra-rapide exploitée surtout dans les grandes villes (et indispensable pour les modèles Pro aux États-Unis).

Il était aussi légèrement moins efficace que les modems Qualcomm Snapdragon X75 sur certains points de stabilité réseau.

Le C2 : la version « Pro-ready »

Le Apple C2, lui, vise clairement le haut de gamme. Il devra :

Intégrer la compatibilité complète 5G mmWave et Sub-6 GHz,

Offrir une bande passante et une latence équivalentes ou supérieures à Qualcomm,

Et surtout, être énergétiquement plus efficient, dans la lignée des optimisations Apple Silicon.

Si tout se passe bien, Apple pourrait ainsi proposer une connexion 5G plus rapide, plus stable et mieux intégrée à iOS 20 (ou 21, selon le calendrier).

Une transition progressive

Apple ne prévoit pas de tout changer d’un coup :

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max utiliseraient le modem C2,

Les modèles de base (iPhone 18, 18e, voire 18 Air) pourraient rester sur Qualcomm encore une année,

Les anciens modèles, comme l’iPhone 17, continueront évidemment d’utiliser le modem Snapdragon.

Cela permettra à Apple de tester le C2 à grande échelle, tout en conservant un plan de secours si des problèmes techniques surgissent.

Pourquoi ce choix est stratégique ?

Apple suit la même logique que pour ses puces M-Series sur Mac : en contrôlant chaque élément du hardware, la firme peut ajuster les performances logicielles et optimiser autonomie, chauffe et latence réseau. C’est une approche « à la Apple » : moins de dépendance, plus d’intégration, plus de contrôle.

Si le pari réussit, cela marquera la fin de l’ère Qualcomm chez Apple — une rupture historique dans le monde mobile.

Si la transition se passe bien, la marque bouclera la boucle : processeur, GPU, IA, modem, OS — tout conçu en interne. Mais si le C2 échoue à égaler Qualcomm, cela pourrait entacher le lancement de l’iPhone 18 Pro.

Un pari risqué, mais s’il réussit, Apple deviendra l’entreprise la plus autonome du marché mobile.