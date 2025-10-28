Accueil » iPhone 18 Pro : un design familier et un iPhone 17e plus moderne, selon une nouvelle fuite

Après avoir évoqué une refonte majeure de l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro, le célèbre leaker Digital Chat Station revient avec de nouveaux détails sur les iPhone de 2026 — cette fois-ci centrés sur leur design.

Un design familier pour l’iPhone 18 Pro

Selon la fuite, le futur iPhone 18 Pro conservera la même disposition de caméra arrière introduite avec l’iPhone 17 Pro. On retrouverait donc le grand plateau rectangulaire en verre qui s’étend sur toute la largeur du dos du téléphone et abrite les trois capteurs photo.

Le leaker précise toutefois qu’Apple pourrait légèrement modifier la partie transparente située sous ce plateau, en lui donnant une finition différente.

Comme toujours, la marque proposerait également de nouvelles couleurs exclusives à cette génération.

Ce choix s’inscrit dans la continuité des dernières années : Apple privilégie désormais les évolutions progressives plutôt que les refontes radicales — un schéma devenu typique de la firme, même face aux critiques.

iPhone 17e : adieu l’encoche, bonjour la Dynamic Island

Digital Chat Station évoque aussi l’iPhone 17e, attendu plus tôt en 2026. Ce modèle plus abordable abandonnerait enfin l’encoche au profit de la Dynamic Island, adoptant ainsi un design plus moderne aligné sur le reste de la gamme.

Cependant, il resterait limité à un écran 60 Hz, alors que la technologie ProMotion 120 Hz resterait réservée aux modèles haut de gamme. Il faudra donc encore patienter avant de voir une dalle plus fluide sur les iPhone « budget » d’Apple — la marque ayant toujours pris son temps pour démocratiser ce genre d’amélioration.

Le fameux « plateau photo » continue de diviser

Lors de la sortie des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, le « plateau caméra » avait suscité de nombreuses réactions : certains l’ont jugé massif et peu élégant, tandis que d’autres y voient une touche plus robuste et professionnelle, rappelant le design de l’Apple Watch Ultra.

Avec le temps, cette signature visuelle semble s’être imposée — au point que beaucoup s’y sont habitués. Et si elle fait encore débat, elle renforce indéniablement la personnalité des modèles Pro.

Apple semble donc miser sur la stabilité visuelle tout en affinant les détails, en attendant peut-être une refonte plus marquée avec l’arrivée de l’iPhone 20, prévu pour 2027 — année du 20e anniversaire de l’iPhone.