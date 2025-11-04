Accueil » OpenAI signe un accord colossal de 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services (AWS)

OpenAI vient d’officialiser un accord stratégique colossal avec Amazon Web Services (AWS), évalué à 38 milliards de dollars sur sept ans, afin d’accéder à des centaines de milliers de GPU Nvidia et de renforcer ses capacités de calcul pour l’entraînement de ses futurs modèles d’intelligence artificielle.

Cet accord marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie d’expansion d’OpenAI, alors que Microsoft — partenaire historique — a récemment assoupli son exclusivité de fournisseur cloud.

Un partenariat massif avec AWS pour soutenir la prochaine génération de modèles

Dans son communiqué, OpenAI annonce que la collaboration avec AWS est effective immédiatement. L’entreprise commencera dès maintenant à utiliser les serveurs d’Amazon pour entraîner ses modèles d’IA, avec un objectif de déploiement complet d’ici fin 2026, et une capacité d’extension prévue jusqu’en 2027 et au-delà.

L’accord prévoit l’accès à :

Des centaines de milliers de GPU Nvidia,

Des serveurs Amazon EC2 UltraServers conçus pour les charges de travail d’IA,

Et à terme, des dizaines de millions de CPU destinées aux agents IA à grande échelle.

« Le partenariat avec AWS renforce le vaste écosystème de calcul qui propulsera cette nouvelle ère et mettra l’IA avancée à la portée de tous », déclare Sam Altman, CEO d’OpenAI.

De son côté, Matt Garman, CEO d’AWS, a salué la collaboration : « Alors qu’OpenAI continue de repousser les limites du possible, l’infrastructure d’excellence d’AWS servira de colonne vertébrale à leurs ambitions en matière d’IA ».

Une diversification stratégique d’OpenAI après sa restructuration

Cette annonce intervient une semaine après la restructuration du modèle économique d’OpenAI, désormais libérée de l’obligation de passer exclusivement par Microsoft pour ses besoins en calcul.

L’accord avec Amazon permet à OpenAI d’étendre son écosystème cloud, tout en conservant ses engagements massifs envers ses autres partenaires :

250 milliards de dollars d’achats prévus chez Microsoft Azure,

300 milliards de dollars d’accords avec Oracle,

Et des partenariats d’infrastructure avec SoftBank, les Émirats arabes unis, Nvidia, AMD et Broadcom.

Ces collaborations visent à constituer un réseau mondial de data centers dédié à l’intelligence artificielle générative et aux charges de travail « agentiques », qui nécessitent des puissances de calcul colossales.

Une course à la puissance qui interroge

Avec ces montants astronomiques, certains analystes commencent à évoquer une « bulle de l’IA » : les investissements se chiffrent désormais en centaines de milliards de dollars, alors que les retours concrets restent encore limités.

Selon plusieurs observateurs, la frénésie d’investissement autour des modèles génératifs et des agents autonomes pourrait s’avérer risquée, surtout si les applications commerciales tardent à se généraliser.

Mais pour OpenAI, cette expansion est stratégique : la société vise à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars en infrastructures IA au cours de la prochaine décennie.

Ce que cela change pour OpenAI et ChatGPT

Grâce à l’accord avec AWS, OpenAI va pouvoir :

Accélérer l’entraînement de ses modèles GPT et Sora,

Étendre les capacités de ChatGPT, notamment pour la vidéo, la recherche et les agents autonomes,

Réduire sa dépendance à un seul fournisseur cloud,

Et assurer la montée en puissance de ses futurs modèles d’IA générale (AGI).

Avec ce partenariat de 38 milliards de dollars, OpenAI s’assure un nouvel appui de taille dans la course mondiale à la puissance de calcul IA. Entre Microsoft, Oracle et désormais Amazon, OpenAI tisse une toile d’infrastructures colossale pour soutenir la prochaine génération d’intelligence artificielle.

Ce deal ne marque pas seulement une diversification technologique — il symbolise aussi le début d’une nouvelle ère de rivalité entre géants du cloud autour du futur de l’IA générative.