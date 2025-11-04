Accueil » Galaxy S26 Ultra : le retour du bloc photo et des coins plus arrondis

La série Samsung Galaxy S26 n’arrivera pas avant plusieurs mois, mais les rumeurs se multiplient déjà. De nouveaux accessoires — des films de protection d’écran et un étui de protection — viennent de fuiter, confirmant plusieurs évolutions majeures de design que Samsung préparerait pour ses flagships de 2026.

Galaxy S26 : Des écrans plus arrondis et des bordures ultra-fines

Les images partagées par PhoneArt montrent des protections en verre trempé pour les trois modèles : Galaxy S26, S26+ et Galaxy S26 Ultra. Leur point commun ? Des coins d’écran arrondis, désormais identiques sur toute la gamme. Sur le Galaxy S25 Ultra, les angles étaient plus marqués, donnant au téléphone une allure plus « carrée ». Le Galaxy S26 Ultra abandonnerait ce style au profit d’un look plus fluide et unifié avec le reste de la famille.

Les films suggèrent aussi des bords extrêmement fins et presque symétriques sur les quatre côtés. Aucune mesure précise n’a encore filtré, mais tout indique que Samsung cherche à uniformiser l’apparence entre les trois modèles, voire à réduire encore les bordures pour un effet immersif maximal.

Le retour du bloc photo sur le Galaxy S26 Ultra

La deuxième fuite provient d’un étui de protection censé appartenir au Galaxy S26 Ultra. Et elle révèle un changement plus marqué : le retour d’un véritable module photo à l’arrière. Samsung avait progressivement supprimé cette caractéristique sur les précédents modèles, préférant des lentilles « flottantes » directement intégrées au châssis.

D’après les images, le Galaxy S26 Ultra reviendrait donc à une bloc photo surélevée, logeant trois capteurs disposés verticalement, entourés d’anneaux métalliques pour un rendu plus premium.

Fait intéressant : le flash LED resterait en dehors du module, placé à la même position que sur le S25 Ultra. Cette réapparition du bloc photo avait déjà été évoquée par de précédentes fuites ; la répétition renforce cette fois la crédibilité du design.

Une série plus cohérente que jamais

Entre les coins plus arrondis, les bords uniformes et le nouveau bloc photo, la série Galaxy S26 semble se diriger vers un style unifié à travers toute la gamme, du modèle standard jusqu’au Ultra.

Ce changement s’inscrit dans une logique d’alignement esthétique, là où les générations précédentes affichaient encore quelques différences marquées.

Présentation attendue fin février 2026

Les dernières rumeurs évoquent un Galaxy Unpacked autour du 25 février 2026, à San Francisco, où Samsung mettrait fortement l’accent sur la prochaine vague d’outils Galaxy AI. En attendant, les fuites se multiplient — et tout laisse penser que le Galaxy S26 pourrait être la gamme la plus cohérente et élégante que Samsung ait produite depuis des années.

Un design plus arrondi, un retour du bloc photo et des bordures toujours plus fines : le Galaxy S26 pourrait marquer un tournant dans la stratégie esthétique de Samsung.