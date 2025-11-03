Accueil » Galaxy Unpacked 2026 : le lancement repoussé au 25 février pour se concentrer sur l’IA

La vague de fuites autour du Galaxy S26 continue, et cette fois, c’est la date de lancement qui se précise. Selon un nouveau rapport d’un média sud-coréen (relayé par @Jukan sur X), Samsung tiendrait son prochain événement Galaxy Unpacked le 25 février 2026, soit près d’un mois plus tard que son calendrier habituel.

Galaxy Unpacked 2026 : Un événement centré sur l’intelligence artificielle

Le rapport indique que Samsung prépare un événement « AI-focused » (axé sur l’intelligence artificielle), qui se tiendrait à San Francisco, aux États-Unis. Ce serait le premier Galaxy Unpacked organisé dans la ville depuis celui du Galaxy S23 en 2023.

Un responsable anonyme aurait déclaré : « San Francisco est devenue le centre mondial de la technologie IA. C’est donc l’endroit idéal pour que Samsung, pionnier de l’ère du smartphone intelligent, tienne son événement ».

Autrement dit, le Galaxy S26 marquera une nouvelle étape dans la stratégie « AI-first » de Samsung, déjà amorcée avec les S24 et les fonctionnalités Galaxy AI.

Un lancement plus tardif que d’habitude

Traditionnellement, Samsung dévoile ses séries Galaxy S en janvier. Mais cette fois, le report d’un mois s’expliquerait par des ajustements internes de la gamme, notamment la suppression du Galaxy S26 Edge, dont les ventes auraient été inférieures aux attentes, et le retour du modèle « Plus », longtemps incertain.

Résultat : la gamme retrouverait sa structure classique avec trois modèles : Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra.

Sous le capot : Exynos et Snapdragon selon les régions

Autre information majeure : pour la première fois depuis le Galaxy S22, le Ultra pourrait à nouveau être équipé d’une puce Exynos dans certaines régions.

Le rapport évoque une stratégie à double processeur, similaire aux années précédentes :

Exynos 2600 pour l’Europe et la Corée du Sud

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour l’Amérique du Nord

Cela confirmerait la confiance retrouvée de Samsung dans ses propres puces, le nouvel Exynos 2600 étant gravé en 2 nm et annoncé comme nettement plus performant et économe que son prédécesseur.

Ce que l’on sait déjà du Galaxy S26

D’après les récentes fuites, la série Galaxy S26 devrait apporter plusieurs évolutions notables :

Nouveaux capteurs photo sur tous les modèles, dont un téléobjectif 12 ou 50 mégapixels sur le Galaxy S26 Ultra,

Batterie plus grande (jusqu’à 5 400 mAh pour le Ultra),

Fonctionnalités Galaxy AI de nouvelle génération, avec traitement IA en local,

Écrans M14 OLED QHD, plus lumineux et plus économes.

Le Galaxy S26 s’annonce comme le lancement le plus stratégique de Samsung depuis des années. Avec son positionnement IA, un nouveau design plus fin et des améliorations photo substantielles, la marque semble vouloir reprendre l’avantage face à l’iPhone 18 et au Pixel 10 Pro Fold.

Le rendez-vous du 25 février 2026 à San Francisco pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère Galaxy AI.