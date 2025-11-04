Accueil » Apple TV : le nouveau jingle exclusif qui marque la fin des plateformes au suffixe « + »

C’est officiel : Apple abandonne le « + » de sa plateforme de streaming. Le service s’appelle désormais simplement Apple TV, marquant une nouvelle ère pour la marque et son écosystème audiovisuel.

Un nouveau logo et une identité visuelle plus colorée

La transformation est visible dès aujourd’hui sur le site officiel d’Apple TV et dans l’application, où le logo monochrome laisse place à une icône colorée et plus dynamique, déjà déployée avec la mise à jour iOS 26.1.

Cette nouvelle esthétique s’aligne sur le rafraîchissement global des icônes Apple, qui adoptent progressivement des dégradés multicolores symbolisant l’innovation et la créativité.

Une nouvelle signature sonore signée Finneas

Apple a accompagné ce changement d’un nouveau jingle exclusif, composé par Finneas, l’artiste et producteur récompensé aux Grammy Awards (et frère de Billie Eilish).

Ce son se déclinera en trois versions :

Version principale (5 secondes) — jouée avant chaque film ou série originale.

Version courte (1 seconde) — utilisée dans les bandes-annonces.

Version longue (12 secondes) — réservée aux productions « Apple Studios ».

« Finneas a créé un son totalement original, à la fois cinématographique et magique », explique David Taylor, responsable musique chez Apple.

Une refonte cohérente avec la stratégie multimédia d’Apple

Le changement de nom avait été aperçu pour la première fois dans un article de blog d’Apple annonçant la sortie de F1 : The Movie. À l’époque, le site et l’application n’avaient pas encore été mis à jour. Désormais, tout l’écosystème suit : site web, application, logo, icône, et bande sonore d’ouverture.

Ce repositionnement vise à simplifier la marque : « Apple TV » devient l’unique nom pour désigner l’application, le service de streaming et le boîtier Apple TV 4K, renforçant ainsi la cohérence de l’offre.

Disponible dès maintenant

Le nouveau logo et la nouvelle identité sont déjà visibles :

sur les iPhone et iPad après la mise à jour iOS 26.1,

sur macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, et watchOS 26.1,

et progressivement sur tous les appareils Apple dans les jours à venir.

En clair, Apple TV entre dans une nouvelle phase de son évolution. Fini le « + » des plateformes de streaming à la mode : Apple revient à la simplicité et à la puissance de son nom d’origine — un symbole de prestige et de qualité cinématographique, désormais accompagné d’une identité sonore immersive signée Finneas.