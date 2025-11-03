Horizon OS devient indépendant pour défier Android XR de Google

Dans la course effrénée à la réalité virtuelle et augmentée, Meta rebat ses cartes. Selon un rapport exclusif d’Android Central, le géant américain a procédé à une restructuration interne majeure : son système d’exploitation Horizon OS devient désormais une division indépendante au sein de Reality Labs, l’unité dédiée à la réalité mixte et au matériel immersif.

Cette décision stratégique — qui sépare Horizon OS du reste du groupe « Metaverse » — traduit un virage clair vers la compétition directe avec la plateforme Android XR de Google, présentée comme le futur standard des systèmes d’exploitation immersifs.

Un Horizon OS autonome pour accélérer l’innovation

En isolant Horizon OS, Meta veut reproduire la formule gagnante d’Android : favoriser l’agilité, la collaboration ouverte et l’adoption par des partenaires tiers. Ce modèle pourrait permettre à des constructeurs comme Asus, Lenovo ou même LG d’adopter Horizon OS pour leurs propres casques XR, tout comme de nombreux fabricants ont bâti des smartphones sous Android.

Meta avait déjà annoncé en avril 2024 l’ouverture de son système à des partenaires extérieurs. Cette nouvelle structure institutionnalise ce choix, en plaçant Horizon OS au même niveau qu’un produit stratégique à part entière.

Objectif : faire de Horizon OS l’Android de la réalité virtuelle, un écosystème ouvert, modulaire et centré sur la performance.

La guerre Meta vs Google XR s’intensifie

Google a récemment dévoilé Android XR, un dérivé de son OS mobile conçu pour la réalité mixte. Fort de son expertise logicielle, de son IA Gemini et de son écosystème d’applications, Google représente désormais le rival le plus sérieux pour Meta dans le domaine XR.

Meta, de son côté, bénéficie d’une décennie d’avance technologique grâce à ses investissements dans les casques Quest, la recherche en VR et l’infrastructure Horizon Worlds.

Horizon OS v81, déployé récemment, améliore les performances graphiques, introduit de nouveaux environnements 3D et ajoute l’intégration native de Windows 11, faisant du système un outil à la fois de productivité et de divertissement. Des fonctionnalités IA plus profondes et un mode multijoueur amélioré sont également au programme.

Selon Android Central, Meta « mobilise sa puissance de feu au plus haut niveau » pour transformer Horizon OS en alternative crédible à Android XR, après des années à peiner à convertir le grand public à son métavers.

Défis et opportunités

Malgré cet élan, Meta doit surmonter plusieurs obstacles :

La perception du « Metaverse », encore associée à un échec commercial et à une baisse d’intérêt utilisateur.

Les pertes financières colossales de Reality Labs, estimées à plusieurs milliards en 2024.

La nécessité de convaincre les développeurs de miser sur un OS encore en construction.

Mais cette indépendance pourrait aussi redonner de la crédibilité à la vision XR de Meta. En détachant Horizon OS de la marque « Metaverse », souvent critiquée, Meta cherche à séparer la technologie du concept.

La rivalité entre Meta et Google promet d’ouvrir le marché XR à davantage de diversité :

Samsung prépare déjà un Galaxy XR sous Android XR, tandis que Meta pourrait offrir des alternatives plus abordables sous Horizon OS.

Une guerre des prix et des innovations accélérées pourraient démocratiser l’accès à la réalité mixte.

Les applications professionnelles (réunions virtuelles, modélisation 3D, télétravail immersif) constituent un autre terrain clé pour Meta, qui voit Horizon OS comme une plateforme de productivité immersive autant qu’un OS de gaming.

Un pari risqué, mais déterminant

Cette restructuration n’est pas un simple mouvement organisationnel : c’est le signal d’un recentrage stratégique. Meta veut faire de Horizon OS le cœur de son futur technologique, en s’éloignant du rêve flou du métavers pour bâtir une plateforme solide, ouverte et commercialement viable.

« Horizon OS devient pour Meta ce qu’Android a été pour Google : une base pour conquérir un nouvel écosystème entier », résume un analyste d’Android Central. Si Meta réussit à rallier les développeurs et les partenaires matériels, le duel Horizon OS vs Android XR pourrait bien définir le futur du marché XR — un futur où les casques ne seront plus de simples accessoires, mais de véritables ordinateurs immersifs.

Avec la montée en puissance d’Horizon OS, Meta joue son avenir XR à quitte ou double. Soit ce pari lui permet de s’imposer face à Android XR, soit il confirme que Google détient déjà les clés du futur de la réalité mixte.

Une chose est sûre : 2026 s’annonce comme l’année où la bataille pour le système d’exploitation du « monde virtuel » va vraiment commencer.