Google Maps et Photos adoptent le nouveau logo en dégradé lumineux

Depuis le printemps, Google a commencé à redéfinir l’identité visuelle de ses applications phares, en abandonnant les logos à quatre sections colorées distinctes (rouge, jaune, vert, bleu) au profit d’un dégradé fluide entre ces couleurs emblématiques.

Ce nouveau style, déjà visible sur l’application Google et sur Gemini, s’étend désormais à Google Maps et Google Photos.

Du « G » quadrillé au dégradé lumineux

En mai dernier, Google a remplacé l’ancien logo de son app principale — celui où les quatre couleurs étaient bien séparées — par un nouveau « G » à effet dégradé : le rouge se fond dans le jaune, le jaune dans le vert, et le vert dans le bleu.

Deux mois plus tard, l’icône de Gemini, jusque-là bleue et violette, a elle aussi adopté ces quatre teintes en dégradé, créant une cohérence visuelle à travers l’écosystème Google.

L’IA comme moteur de ce nouveau look

En septembre, Google a expliqué la logique derrière cette refonte : « Tout en restant fidèle à nos quatre couleurs emblématiques, les teintes plus lumineuses et le design en dégradé symbolisent l’élan d’innovation et l’énergie créative générée par l’IA à travers nos produits et nos technologies ». En clair, ces nouveaux visuels doivent incarner la transition de Google vers l’intelligence artificielle, une ère où les frontières entre les services de la marque s’estompent au profit d’une identité unifiée.

Google précise qu’il compte étendre ce nouveau style à davantage d’applications et de plateformes dans les mois à venir.

Google Maps et Photos adoptent à leur tour le dégradé

Les deux applications les plus utilisées de Google ont également reçu leur lifting coloré :

Google Maps:

L’icône reste une épingle de localisation, mais le design est plus fin, plus grand et plus épuré.

Le dégradé remplace les zones de couleur tranchées.

Le bleu unique supprime les anciennes nuances multiples.

Résultat : une icône plus élégante et cohérente avec la nouvelle identité visuelle.

Ancien icône Google Maps Nouvel icône Google Maps

Google Photos :

L’icône conserve la forme en moulin à vent à quatre pales,

mais chaque pale présente désormais un dégradé de l’intérieur vers l’extérieur, donnant un effet de volume et de lumière.

L’icône est également légèrement agrandie.

Ancien icône Google Photos Nouvel icône Google Photos

Ces deux nouvelles icônes sont déjà visibles pour certains utilisateurs, bien que le déploiement complet n’ait pas encore atteint tous les appareils.

Les prochaines apps à changer ?

D’après plusieurs observateurs, Google devrait prochainement appliquer ce style dégradé à d’autres applications encore « segmentées » : Play Store, Chrome et Google Agenda. Toutes conservent aujourd’hui les quatre couleurs séparées, mais devraient bientôt adopter des transitions plus fluides entre les teintes.

Cette évolution graphique n’est pas anodine puisqu’elle marque l’unification esthétique de l’écosystème Google, tout en symbolisant la fusion entre créativité et technologie, au cœur de la stratégie IA de l’entreprise.

Personnellement, ce nouveau design donne une vraie impression de cohérence et de mouvement. Il modernise l’image de Google tout en conservant son ADN chromatique historique. Un petit changement de logo, mais un grand symbole de la transformation de Google à l’ère de l’IA.