Apple prépare une année historique : le plan en 4 vagues pour son 50e anniversaire

Apple va fêter son 50e anniversaire le 1er avril 2026, et selon un nouveau rapport de Mark Gurman (Bloomberg, Power On), la firme prépare l’une des plus grandes années de lancements de son histoire.

Au programme : Mac M5 et M6, iPad, iPhone pliable, nouveaux produits domotiques et lunettes connectées.

Feuille de route Apple 2026 : une année surchargée

Mark Gurman décrit une année complète de nouveautés, organisée en quatre grandes vagues.

Début 2026 : la vague Mac et iPad

Dès les premiers mois de 2026, Apple lancerait :

MacBook Air M5 OLED

MacBook Pro M5 Pro/M5 Max

Nouveaux moniteurs Apple

iPad Air M4

iPad d’entrée de gamme avec puce A18

iPhone 17e, un modèle plus abordable destiné à élargir la gamme

Objectif : rafraîchir toute la gamme avant le coup d’envoi des nouveaux produits plus ambitieux.

Mars–Avril 2026 : les premiers écrans connectés Apple

Apple devrait enfin faire son entrée dans la maison connectée avec deux écrans intelligents (Smart Displays) :

Un modèle de bureau avec base d’enceinte (type HomePod Display)

Une version murale plus fine

Ces produits seront le pivot d’une nouvelle stratégie domotique, centrée sur l’IA et un Siri refondu, juste avant la WWDC de juin.

Juin 2026 : WWDC et révolution IA

Lors de la WWDC 2026, Apple présentera :

iOS 27, macOS 27, watchOS 27

De grandes avancées dans Apple Intelligence (l’IA intégrée à tous les appareils)

Un Siri radicalement amélioré, plus contextuel et plus autonome

Ce moment marquera l’intégration complète de l’IA dans tous les produits Apple — des Mac aux iPhones, en passant par les accessoires connectés.

Automne 2026 : les « blockbusters »

C’est le clou du spectacle, avec les lancements les plus attendus :

L’iPhone pliable serait un modèle « de type livre » avec écran intérieur de 7,8 pouces, sans pli visible — un exploit que Samsung et Google n’ont pas encore totalement réussi.

Fin 2026 : le MacBook Pro du futur

Pour terminer l’année, Apple planifierait une refonte majeure du MacBook Pro :

Puce M6 Pro/M6 Max

Design plus fin et léger

Écran OLED tactile intégré (une première pour un Mac !)

Cela marquerait le début d’une nouvelle génération d’ordinateurs portables Apple.

Produits secondaires attendus courant 2026

iPad mini mis à jour

Mac mini M5

Mac Studio M5

Caméras de sécurité et accessoires domotiques

Pré-version des Apple Glass, les fameuses lunettes AR

Pourquoi cette feuille de route est historique ?

Résumé de la feuille de route d’Apple pour 2026

Apple ne se contente pas d’un cycle de mises à jour : elle prépare une offensive tous azimuts. En une seule année, la firme s’attaque simultanément à Samsung (pliables), Google et Amazon (domotique), Meta (lunettes AR) et Microsoft (IA générative et PC ARM).

C’est un plan d’envergure pour marquer les 50 ans de la marque et poser les bases de la prochaine décennie Apple. « Ce n’est pas qu’une célébration. C’est une démonstration de force : Apple veut dominer les prochaines plateformes — pliables, IA et réalité augmentée », déclare Mark Gurman.

Les paris les plus risqués

Parmi ces lancements, certains restent risqués :

iPhone pliable : Apple arrive tard, mais pourrait « légitimer » le segment.

Apple Glass : un pari à long terme, potentiellement révolutionnaire… ou trop ambitieux.

Smart Displays: Apple entre sur un marché dominé depuis 10 ans par Amazon et Google.

MacBook Pro OLED tactile: un changement radical pour les pros, mais un défi technique énorme.

Ce que ça signifie pour Apple

2026 pourrait devenir pour Apple l’année la plus décisive depuis 2007, celle de l’iPhone. La firme veut montrer qu’elle peut redéfinir tous les segments technologiques où elle entre — même ceux où elle arrive en retard.

En clair : Apple fête ses 50 ans non pas en regardant en arrière, mais en posant les fondations de ses 50 prochaines années.

Si même 70 % de ces annonces se concrétisent, 2026 sera une année Apple historique — et probablement la plus coûteuse pour les fans.