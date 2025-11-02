Accueil » MediaTek Kompanio 540 : un nouveau processeur taillé pour les Chromebooks

MediaTek Kompanio 540 : un nouveau processeur taillé pour les Chromebooks

MediaTek Kompanio 540 : un nouveau processeur taillé pour les Chromebooks

MediaTek continue d’élargir son empreinte au-delà des smartphones Android. Avec le Kompanio 540, le fabricant taïwanais vise désormais les Chromebooks.

Ainsi, MediaTek poursuit son offensive dans le monde des ordinateurs portables abordables avec le Kompanio 540, un nouveau processeur pensé pour les Chromebooks low-cost. Trois ans après le Kompanio 520, cette nouvelle puce promet des gains de performances significatifs tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Conçu pour les appareils éducatifs et ultraportables, le Kompanio 540 adopte une configuration 2+6 cœurs :

2 Cortex-A78 à 2,6 GHz pour les tâches lourdes,

6 Cortex-A55 à 2,0 GHz pour l’efficacité énergétique.

Résultat : jusqu’à 35 % de gain en efficacité énergétique par rapport au précédent Kompanio 520.

Côté graphique, le GPU Mali-G57 MC2 prend en charge les écrans 4K à 60 Hz ou deux écrans 2,5K externes, de quoi séduire les étudiants et créatifs adeptes du multitâche.

Kompanio 540 : Connectivité et compatibilité à la hauteur

Le Kompanio 540 n’oublie rien :

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et Bluetooth LE,

RAM LPDDR5-6400 / LPDDR4x-4266,

Stockage eMMC 5.1 ou UFS 3.1,

USB 3.2 Gen 2 et PCIe Gen 2 pour les périphériques.

Les premiers Chromebooks équipés du Kompanio 540 arriveront dès janvier 2026. Bien qu’il reste orienté vers le marché éducatif et étudiant, ce nouveau processeur vise à rendre les ordinateurs abordables plus réactifs, plus endurants et mieux connectés.

Avec ce Kompanio 540, MediaTek confirme sa volonté de renforcer sa présence dans l’écosystème ChromeOS, tout en offrant aux fabricants une alternative performante et abordable aux puces Intel et Qualcomm.