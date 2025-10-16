Accueil » Apple prépare enfin un HomePod avec écran Siri, mais il n’arrivera pas avant 2026

Alors que Apple a dévoilé ses nouveaux iPad Pro M5 et MacBook Pro M5, un autre produit de la marque refait parler de lui — celui dont on entend parler depuis des années sans jamais le voir : le HomePod avec écran.

Selon le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), l’appareil — un écran intelligent Siri — serait finalement prévu pour 2026, après de multiples reports.

HomePod avec écran : Un projet qui accumule les retards

On ne compte plus les rendez-vous manqués. Apple aurait initialement prévu un lancement pour mars 2025, avant de le repousser plusieurs fois : juin, puis octobre. Et, sans surprise, aucune annonce n’a eu lieu ce mois-ci.

« Le produit est terminé depuis près d’un an », indique Gurman, « mais Apple a décidé de le retenir pour aligner sa sortie avec la refonte de Siri prévue en 2026 ». Cette décision aurait été motivée par la volonté d’intégrer une nouvelle couche d’intelligence artificielle, capable de rivaliser avec ChatGPT, Alexa ou Google Gemini.

Le futur appareil embarquerait un écran tactile de 7 pouces, un format comparable à celui des Echo Show 8 d’Amazon. Mais là où le modèle d’Amazon coûte 200 euros, le produit d’Apple viserait les 350 dollars selon les estimations de Gurman. Un tarif premium donc, qui repose davantage sur l’écosystème Apple et sur l’expérience logicielle Siri repensée que sur la fiche technique brute.

Et cela rappelle l’histoire du HomePod original, salué pour sa qualité audio mais pénalisé par un prix jugé excessif.

Siri 2.0 : l’arme secrète d’Apple

Le nouveau Siri, attendu l’année prochaine, serait bien plus qu’un simple assistant vocal. Apple travaillerait sur un Siri « génératif », capable d’interagir de manière contextuelle, d’aider à la maison connectée et de dialoguer naturellement.

C’est cette évolution logicielle qui justifie la patience d’Apple — et qui pourrait justifier le tarif élevé du futur appareil.

D’autres produits domotiques dans les cartons

Ce ne serait que le début. Bloomberg révèle qu’Apple développe aussi une caméra de sécurité d’intérieur, attendue fin 2026, et un robot domestique motorisé, capable de vous suivre dans la maison et d’exécuter des tâches via un écran de 9 pouces monté sur un bras articulé. Ce dernier, encore au stade de prototype, viserait un prix de plusieurs centaines de dollars et ne verrait pas le jour avant 2027 (au mieux).

« Imaginez un HomePod sur roulettes, avec un bras motorisé capable de vous suivre et de tourner son écran vers vous », ironise Gurman. Une description qui fait immédiatement penser à Wall-E, plutôt qu’à un simple gadget de salon.

Un pari risqué pour Apple

Apple cherche manifestement à diversifier ses revenus dans ce que les analystes appellent depuis des années le « post-iPhone era ». Mais entre un Vision Pro qui n’a pas rencontré le succès escompté, et une domination d’Amazon quasi incontestée dans les écrans connectés, le défi s’annonce colossal.

Le futur HomePod avec écran pourrait séduire les fans fidèles de l’écosystème Apple, mais pas forcément le grand public, déjà équipé d’Echo et de Nest.