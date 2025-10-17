Accueil » Apple prépare un MacBook Pro révolutionnaire avec écran tactile et puce M6 pour 2026

Apple vient d’annoncer des mises à niveau du MacBook Pro de 14 pouces qui ajoutent un processeur M5 de nouvelle génération, un stockage plus rapide et une promesse d’autonomie de la batterie de 24 heures, mais Apple s’apprête à franchir un cap historique avec le MacBook Pro.

Selon les informations de Bloomberg rapportées par Mark Gurman, la firme de Cupertino prépare une refonte complète de son emblématique ordinateur portable MacBook Pro — la plus importante depuis plusieurs années.

Cette future génération introduira pour la première fois un écran tactile, un panneau OLED, un design allégé, et même une caméra « poinçon » inspirée de l’iPhone.

Un virage historique : le premier MacBook Pro à écran tactile

Apple a longtemps résisté à l’idée d’un Mac tactile — Steve Jobs lui-même estimait que ce type d’interaction n’était pas ergonomique sur un ordinateur portable. Mais, la marque semble aujourd’hui prête à revoir sa copie.

Le futur MacBook Pro OLED, attendu entre fin 2026 et début 2027, adoptera un écran tactile multipoint permettant d’interagir directement avec macOS, dans une approche qui rapproche l’expérience Mac de celle de l’iPad.

Cette évolution pourrait transformer la manière dont les créateurs, designers et monteurs utilisent leurs outils au quotidien, notamment avec des logiciels comme Final Cut Pro ou Adobe Photoshop.

Écran OLED, design affiné et meilleure autonomie

Le nouvel écran OLED promet des couleurs plus précises, des noirs profonds et une meilleure efficacité énergétique, ce qui pourrait prolonger significativement l’autonomie. Côté design, Apple viserait un châssis plus fin et plus léger, sans compromettre la puissance, grâce à la future puce M6 gravée selon un procédé encore plus avancé que le M5 annoncé cette année.

Autre nouveauté majeure : la disparition de l’encoche, remplacée par une caméra frontale intégrée dans un poinçon, à l’image de l’iPhone 15 Pro et de son Dynamic Island.

Face ID et charnière renforcée

Apple envisagerait également de remplacer Touch ID par Face ID, un système de reconnaissance faciale semblable à celui des iPhone — mais cette innovation ne serait pas attendue avant plusieurs années.

En parallèle, les futurs modèles devraient intégrer de nouvelles charnières renforcées, pensées pour éviter les vibrations et mouvements d’écran liés à l’usage tactile.

Transition progressive avec le M5 avant la révolution M6

Avant cette refonte majeure, Apple lancerait dès début 2026 des versions MacBook Pro M5 Pro et M5 Max conservant le design actuel, mais avec des performances supérieures et un stockage plus rapide.

Les MacBook Air, Mac Studio, Mac Mini et moniteurs Apple devraient également bénéficier d’une mise à jour dans la même période.

Une innovation qui se paiera au prix fort

Les nouvelles technologies employées — écran OLED, nouveau châssis, composants premium — devraient logiquement faire grimper les tarifs de « quelques centaines de dollars », selon Gurman. Apple réserverait donc cette révolution tactile aux modèles haut de gamme, les MacBook Air conservant pour l’instant un format plus classique.

macOS prêt pour le tactile

Apple travaillerait déjà à adapter macOS à cette nouvelle expérience. Le système d’exploitation pourrait intégrer des gestes tactiles inspirés d’iPadOS, avec une refonte des interfaces pour des interactions plus directes. Cette convergence entre Mac et iPad témoigne d’une volonté claire : unifier les écosystèmes tout en conservant la puissance logicielle du Mac.

Avec ce projet, Apple cherche à moderniser le MacBook Pro sans trahir son ADN. L’arrivée du tactile pourrait séduire les professionnels de la création et les utilisateurs d’iPad souhaitant une machine plus polyvalente.

Mais, elle pose aussi une question fondamentale : le Mac deviendra-t-il une tablette ultra-puissante, ou gardera-t-il son identité d’ordinateur professionnel à part entière ?