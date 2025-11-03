Apple lancera ses premiers écrans connectés pour la maison connectée en 2026

Après des années d’hésitation, Apple semble décidée à prendre au sérieux le marché de la maison connectée. D’après un nouveau rapport, la firme de Cupertino lancera ses tout premiers écrans connectés au début de l’année 2026, marquant ainsi le début d’une stratégie domestique bien plus ambitieuse.

Une nouvelle ère pour la maison connectée Apple

Apple a toujours flirté avec la maison connectée sans vraiment s’y investir à fond. Le HomePod et le HomePod mini sont d’excellentes enceintes, mais ils n’ont jamais su devenir le cœur d’un écosystème connecté, contrairement aux produits de Google et d’Amazon.

Cela pourrait changer dès mars ou avril 2026, avec le lancement des premiers écrans intelligents signés Apple.

Selon la fuite, deux modèles seraient prévus :

Un écran sur base d’enceinte, façon Nest Hub, mais avec la finition premium typique d’Apple ;

Une version murale, pensée pour une intégration plus élégante dans le foyer.

Le lancement coïnciderait avec l’arrivée de la nouvelle génération de Siri, dopée à l’IA, et d’un écosystème domotique renforcé, incluant notamment des caméras de sécurité Apple attendues plus tard la même année.

Pourquoi c’est un moment clé ?

Apple arrive très tard sur le marché des écrans intelligents. Pendant plus de dix ans, Google (Nest Hub) et Amazon (Echo Show) ont consolidé leur domination en créant des écosystèmes fermés, massifs et profondément ancrés dans des millions de foyers. Ces entreprises ne vendent plus seulement des appareils : elles ont créé des habitudes et des intégrations domestiques que les utilisateurs hésitent à abandonner.

C’est le plus grand défi d’Apple : il ne s’agit plus de sortir un bon produit, mais de convaincre les utilisateurs de changer d’assistant intelligent, ou pire encore, d’en adopter un troisième aux côtés d’Alexa et de Google Assistant.

Tout repose sur le « nouveau » Siri

Le succès de cette stratégie dépend entièrement du renouveau de Siri. Pendant des années, Siri a souffert d’une réputation d’assistant limité — souvent moqué face à Google Assistant ou Alexa. Mais selon plusieurs rapports, Apple prépare une refonte complète de Siri, intégrant les technologies d’IA générative, dont une collaboration avec Google Gemini pour améliorer la compréhension et la personnalisation des interactions vocales.

En clair : si Siri devient enfin intelligent, ces écrans connectés pourraient séduire les utilisateurs déjà investis dans l’écosystème Apple.

Un pari risqué, mais nécessaire

Cette initiative marque un retour stratégique d’Apple dans la maison connectée, un secteur où elle n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Mais la tâche s’annonce difficile : Google et Amazon ont plus de dix ans d’avance, leurs produits sont abordables et omniprésents, et les utilisateurs sont déjà habitués à leurs services.

Apple, de son côté, devra miser sur ce qu’elle sait faire de mieux : un design irréprochable, une intégration fluide entre appareils, et une sécurité renforcée des données, un argument clé face à ses concurrents.

Apple entre enfin dans la cour des grands de la maison connectée, mais avec dix ans de retard. Si son nouvel écran intelligent s’accompagne d’un Siri réellement compétent, il pourrait séduire les fidèles de l’écosystème Apple. Mais pour rivaliser avec Alexa et Google Assistant, il faudra plus qu’un bel objet : une expérience révolutionnaire, fluide, et vraiment utile au quotidien.

En bref : Apple veut transformer sa maison connectée en un vrai foyer intelligent — reste à voir si Siri sera enfin à la hauteur.