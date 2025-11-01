Accueil » Galaxy S26 : Samsung échappe à la hausse des prix grâce à sa production interne

Alors que les analystes annoncent une augmentation imminente du prix des smartphones, Samsung pourrait bien échapper à la règle. Le constructeur sud-coréen profiterait de son intégration verticale pour amortir la hausse des coûts — un atout que peu de ses concurrents peuvent revendiquer.

Samsung : L’avantage de la production interne

Samsung ne se contente pas de fabriquer des smartphones : il produit également ses propres composants mémoire et processeurs. Sa division mémoire a récemment averti plusieurs clients que le prix de la DRAM allait bondir de 30 % au dernier trimestre — période qui correspond justement au lancement de la production de la série Galaxy S26.

Cependant, Samsung utilise des composants internes, notamment le nouveau processeur Exynos 2600, ce qui lui permettrait de contenir les coûts. Selon le média sud-coréen Newdaily, contrairement à Vivo, OPPO, Realme ou Xiaomi, contraints d’augmenter leurs prix face à la flambée des composants, Samsung ne subira pas cette pression à court terme.

« Samsung peut maintenir ses prix grâce à sa structure intégrée et à la sécurité de ses stocks », précise la source.

Mais, la hausse reste inévitable à long terme

Un autre média local, Hankyung, rapporte que Samsung envisage déjà une hausse tarifaire pour ses prochains modèles, les coûts de production continuant d’augmenter. Pour l’heure, le succès du Galaxy S25 repose justement sur un bon rapport qualité-prix : offrir plus sans coûter plus.

La série Galaxy S26, attendue pour mars 2026 après un léger retard lié au maintien du modèle « Plus », devrait introduire le processeur Exynos 2600 sur la plupart des marchés, à l’exception de l’Amérique du Nord, de la Chine et du Japon.

Ce choix technique aurait une double motivation : optimiser les performances tout en réduisant la dépendance à Qualcomm et donc les coûts de production.

Un équilibre fragile pour Samsung

Si la firme parvient à stabiliser les prix du Galaxy S26, elle pourrait prendre une longueur d’avance sur ses concurrents chinois déjà contraints d’augmenter leurs tarifs. Mais si les prix de la mémoire continuent de grimper, le Galaxy S26 pourrait bien être le dernier à échapper à la tempête.

Une chose est sûre : si Samsung devait hausser ses prix, la série Galaxy S26 deviendrait plus difficile à vendre — d’autant qu’elle ne promet, pour l’instant, aucune révolution majeure.

Samsung joue la carte de la stabilité tarifaire — une stratégie habile face à un marché sous pression. Mais si les coûts des composants continuent de grimper, même le géant coréen pourrait bientôt être contraint d’ajuster ses prix.