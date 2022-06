Samsung propose un nouveau capteur de 200 mégapixels, le ISOCELL HP3

Samsung a présenté le capteur photo ISOCELL HP3, qui est présenté comme le plus petit capteur de 200 mégapixels du secteur. Il est doté de pixels de 0,56 micromètre (μm), soit 12 % de moins que les 0,64 micromètre du capteur ISOCELL HP1, présenté l’année dernière.

Le ISOCELL HP3 contient 200 millions de pixels dans un format optique de 1/1,4″ et est doté des plus petits pixels, ce qui permet aux constructeurs de conserver la finesse de leurs smartphones. Le diamètre de la zone du capteur de la caméra permet de réduire la surface du module de la caméra de 20 %. Cela dit, Omnivision a déjà dévoilé récemment un capteur doté de pixels de 0,56 micron.

Outre la plus petite taille de pixel, le ISOCELL HP3 est doté de quelques fonctionnalités intrigantes. La plus importante est une solution de mise au point automatique Super QPD, qui fournit des pouvoirs de mise au point automatique à tous les pixels du capteur. Cette fonctionnalité utilise également une seule lentille au lieu de quatre pixels adjacents pour la détection des différences de phase dans les directions horizontale et verticale. Cela permet une mise au point automatique plus précise et plus rapide.

Pour une meilleure photographie en basse lumière, le capteur HP3 est doté de la technologie Tetra pixel, qui fusionne quatre pixels en un seul pour transformer le capteur de 0,56 micron de 200 mégapixels en un capteur de 1,12 micron de 50 mégapixels. Il peut également combiner 16 pixels en un seul et le convertir en un capteur de 2,24 microns et de 12,5 microns.

L’appareil prend également en charge la fonction Smart-ISO Pro, qui améliore la plage dynamique. Cette fonction prend en charge le mode triple ISO (faible, moyen, élevé) pour élargir la plage dynamique du capteur. Il peut également produire jusqu’à 4 trillions de couleurs 14 bits. En outre, le capteur ISOCELL HP3 prend en charge les formats 8K à 30 images par seconde ou 4K à 120 images par seconde.

Le capteur ISOCELL HP3 de Samsung sera produit en série cette année et nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit livré avec la série Galaxy S23 l’année prochaine.