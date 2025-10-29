Motorola Edge 70 : un smartphone ultra-fin, élégant et endurant

Motorola s’apprête à lancer son Motorola Edge 70 le 5 novembre prochain, et tout indique qu’il pourrait devenir l’un des téléphones les plus fins de l’année.

De nouvelles fuites issues de la base de données européenne EPREL et de visuels presse dévoilent presque tout du futur milieu de gamme de la marque : design, autonomie et performances.

Motorola Edge 70 : Un design d’une finesse record

Selon les informations partagées par NieuweMobiel, le Motorola Edge 70 sera disponible en deux coloris certifiés Pantone — Bronze Green et Lily Pad — et affichera une épaisseur de seulement 5,99 mm pour un poids plume de 159 g. C’est plus fin que la majorité des smartphones premium actuels, tout en restant plus léger que l’iPhone Air (165 g) ou le Galaxy S25 Edge (163 g).

Son secret ? Une batterie en silicium-carbone à haute densité, une technologie encore absente chez Apple et Samsung.

Le Motorola Edge 70 reprend la base du modèle chinois moto X70 Air. Il embarque un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 7 Gen 4, et un triple module photo à l’arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et d’un capteur macro.

À l’avant, un poinçon central abrite la caméra selfie.

Autonomie impressionnante malgré sa finesse

La batterie atteint 4 800 mAh, une capacité largement supérieure à celle de l’iPhone Air (3,149 mAh) ou du Galaxy S25 Edge (3,900 mAh). Selon la certification européenne EPREL, l’Edge 70 affiche une autonomie de 49 h 34 min sur une seule charge.

Motorola promet également une durabilité de 1 000 cycles de charge avec au moins 80 % de capacité restante.

Avec le Motorola Edge 70, Motorola prouve qu’un smartphone ultra-fin peut aussi être autonome et équilibré. Un modèle qui s’annonce idéal pour ceux qui veulent un téléphone élégant, léger et performant, sans compromis sur la batterie.