Le moto X70 Air défie l’iPhone Air avec une batterie de 4 800 mAh dans 6 mm d’épaisseur

Après plusieurs teasers, Motorola a officiellement présenté en Chine son tout nouveau moto X70 Air, premier modèle d’une toute nouvelle série « Air ».

Avec son profil ultra-fin de seulement 5,99 mm et son poids plume de 159 g, le moto X70 Air mise tout sur la légèreté et l’élégance — sans faire de compromis sur la puissance.

moto X70 Air : Un écran 1.5K lumineux et fluide

Le smartphone arbore un écran pOLED de 6,7 pouces avec une résolution 1,5K (2712 × 1220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 4 500 nits, et une protection Corning Gorilla Glass 7i.

L’expérience visuelle s’annonce fluide et immersive, soutenue par une dalle 10 bits capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs.

Des performances équilibrées

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 7 Gen 4 (gravé en 4 nm) accompagné du GPU Adreno 722. Le tout est associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, propulsé par Android 16.

Motorola a intégré un système de refroidissement 3D VC Vapor Chamber, rare sur un smartphone aussi fin, garantissant une bonne dissipation thermique même lors d’une utilisation intensive.

Résistance et design soigné

Malgré son profil élancé, le moto X70 Air affiche une structure métallique, une étanchéité IP68 et IP69, et même une certification militaire MIL-STD-810H — preuve d’une robustesse peu commune pour un téléphone si fin.

Trois capteurs de 50 mégapixels et selfies haut de gamme

Le moto X70 Air mise sur la polyvalence photographique avec :

un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation optique (OIS),

un ultra grand-angle 50 mégapixels couvrant 120°,

une caméra frontale 50 mégapixels, idéale pour les selfies et la visioconférence.

Le tout permet d’enregistrer en 4K à 30 fps, tout en profitant du traitement d’image amélioré de Motorola.

Une autonomie solide et une recharge rapide

Le smartphone embarque une batterie de 4 800 mAh, compatible avec la charge filaire TurboPower 68 W et la charge sans fil 15 W. Motorola promet plusieurs heures d’autonomie en seulement quelques minutes de charge.

Côté audio, le moto X70 Air propose des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, un port USB-C audio, et une connectivité complète :

5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS multi-bande et NFC.

Prix et disponibilité

Le moto X70 Air est décliné en trois coloris : Gadget Gray, Lily Pad et Bronze. Le modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 2 599 ¥, soit environ 315 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une sortie officielle le 31 octobre.

Selon plusieurs rapports, le moto X70 Air sera lancé à l’international sous le nom de Motorola Edge 70.