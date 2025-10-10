Accueil » Motorola Edge 70 : le futur smartphone ultra-fin se dévoile entièrement avant son lancement

Motorola Edge 70 : le futur smartphone ultra-fin se dévoile entièrement avant son lancement

Après Apple, Samsung et quelques autres grands noms du secteur, Motorola s’apprête à son tour à entrer dans la course des smartphones ultra-fins.

La marque avait déjà commencé à teaser son prochain modèle, mais une erreur de publication d’un revendeur vient de dévoiler la quasi-totalité des caractéristiques du futur Motorola Edge 70.

Motorola Edge 70 : Lancement officiel prévu le 5 novembre 2025

Motorola a confirmé que le Motorola Edge 70 sera officiellement présenté le 5 novembre 2025. Cependant, une fiche produit apparue par erreur sur le site X-Com a déjà révélé l’essentiel sur ce smartphone au design extrêmement fin.

Le Motorola Edge 70 sera doté d’un écran pOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone ne mesure que 6 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 170 grammes — un gabarit qui le place parmi les appareils les plus fins du marché, juste derrière l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge.

Malgré son extrême finesse, Motorola semble avoir trouvé le bon équilibre entre design et autonomie, un compromis souvent difficile à atteindre dans cette catégorie.

Performances et batterie

Sous le capot, le Motorola Edge 70 embarquerait le processeur Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Côté autonomie, le smartphone intègre une batterie de 4 800 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 68 W et la charge sans fil 15 W.

Un choix impressionnant pour un appareil aussi fin, qui sacrifie à peine quelques millimètres pour offrir une autonomie et une puissance équilibrées.

Appareil photo et fonctions IA

À l’arrière, le Motorola Edge 70 est équipé d’un double module photo de 50 mégapixels, incluant la stabilisation optique (OIS), tandis que la caméra frontale atteint également 50 mégapixels — une configuration premium orientée vers la photographie haute résolution.

Motorola introduit aussi un bouton dédié à l’intelligence artificielle, qui permettra probablement d’activer rapidement des fonctions assistées par IA, à l’image de ce que proposent déjà Samsung et Google.

Logiciel, finitions et autres détails

Le Motorola Edge 70 fonctionnera directement sous Android 16, avec deux ans de garantie constructeur annoncés. Il sera proposé en plusieurs coloris, dont une version dotée d’un revêtement en cuir végétal pour un toucher plus élégant et premium.

Aucune information officielle sur le prix ou la disponibilité mondiale n’a encore été communiquée, mais ces détails devraient être révélés lors de l’événement du 5 novembre.