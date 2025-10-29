Accueil » ColorOS 16 est officiel : le nouveau système veut être plus fluide que jamais

ColorOS 16 est officiel : le nouveau système veut être plus fluide que jamais

ColorOS 16 est officiel : le nouveau système veut être plus fluide que jamais

OPPO a officiellement dévoilé ColorOS 16, sa nouvelle interface basée sur Android 16, aux côtés de la série Find X9. Présentée comme « Smart & Smooth », cette mise à jour majeure introduit une architecture repensée, des outils dopés à l’intelligence artificielle et une meilleure intégration entre appareils.

ColorOS 16 : Des performances dopées et une fluidité sans précédent

Au cœur de ColorOS 16, on trouve le Luminous Rendering Engine, un tout nouveau moteur graphique qui unifie les modules du système Android pour accélérer l’affichage et rendre les interactions plus réactives.

Selon OPPO, la réactivité tactile s’améliore de 40 % dans les applications principales, tandis que la stabilité du défilement grimpe de 52 % dans les apps tierces. Les animations ont été entièrement retravaillées pour une cohérence visuelle parfaite et des transitions sans accroc.

Le nouveau Trinity Engine agit au niveau du processeur avec un système Dynamic Frame Sync, qui équilibre la puissance entre matériel et logiciel pour des performances stables même en multitâche. Résultat : une stabilité améliorée de 37 %, une consommation réduite de 13 % et jusqu’à 3 heures d’enregistrement vidéo 4K continu, y compris en basse lumière.

ColorOS 16 introduit aussi le concept des « Six Zero Compromises », garantissant une expérience sans latence, sans plantage, ni micro-ralentissement, que ce soit pour le lancement d’applications, la capture photo ou la navigation entre plusieurs apps.

Un écosystème plus connecté que jamais

ColorOS 16 élargit sa compatibilité au-delà d’Android pour interagir directement avec iPhone et Mac. Grâce à Phone Connect, les appels, messages et notifications se synchronisent entre les écosystèmes OPPO et Apple. Une fonction Touch to Share permet également de transférer instantanément photos et vidéos entre deux smartphones.

Sur ordinateur, PC Connect autorise la mise en miroir de l’écran d’un téléphone OPPO sur un Mac, avec prise en charge du clavier et du presse-papiers partagé pour copier-coller du texte entre les deux appareils.

Une autre nouveauté baptisée Aqua Dynamics affiche des informations en direct (scores sportifs, trajets, minuteries ou alertes) directement sur l’écran, sous forme d’éléments interactifs.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience

ColorOS 16 mise fortement sur l’IA pour simplifier la vie de l’utilisateur. Le nouveau espace AI Mind Space agit comme un centre de mémoire et d’organisation, capable de classer automatiquement les contenus et d’offrir des recommandations personnalisées via AI Mind Assistant.

L’intégration de Google Gemini Live permet quant à elle des échanges interactifs avec l’assistant multimodal de Google : les utilisateurs peuvent partager leur caméra ou leur écran pour obtenir des informations contextuelles ou comparer des produits en direct.

Photo et productivité boostées à l’IA

Côté image, ColorOS 16 introduit AI Portrait Glow, un mode qui ajuste automatiquement l’éclairage du visage, ainsi que Master Cut, un outil de montage vidéo rapide avec export 4K et ajustement de la vitesse. La fonction Motion Photo Collage combine plusieurs photos animées pour créer des collages cinématiques.

Pour la productivité, AI Recording offre une transcription en temps réel, une reconnaissance vocale des intervenants et une suppression intelligente du bruit. L’outil AI Writer transforme de simples idées en textes structurés (mails, posts, documents) et peut condenser ou organiser de longs contenus en tableaux ou cartes mentales.

Enfin, l’assistant pour les notes permet une édition modulaire fluide, avec réorganisation des éléments par glisser-déposer.

Un design lumineux et naturel

Visuellement, ColorOS 16 introduit des Light Shadow Icons, plus réalistes grâce à des effets de lumière et d’ombre, et des Luminous Motion Effects qui apportent des transitions plus organiques.

Les nouveaux Flux Themes utilisent l’IA pour transformer une photo en fond d’écran animé et générer automatiquement une légende ou une typographie adaptée à l’image.

Sécurité renforcée et données protégées

La nouvelle fonction OPPO Lock intègre un verrouillage à double authentification et une sécurité au niveau matériel pour protéger les données même en cas de perte du téléphone.

Le Private Computing Cloud traite les informations sensibles localement, empêchant tout accès externe aux données personnelles.

Déploiement mondial et appareils compatibles

Le déploiement global de ColorOS 16 commencera en novembre 2025 avec les séries Find X9, Find X8, Reno14, Reno13 et Pad 3 Pro.

Il se poursuivra en décembre 2025 pour les modèles comme le Find N2 Flip et la série K13, avant d’arriver au premier trimestre 2026 sur les gammes Reno12, Reno11, Reno10, F Series, K Series et les tablettes OPPO Pad.

Avec ColorOS 16, OPPO franchit un cap majeur.

Plus rapide, plus intelligent et plus ouvert, le système cherche à offrir une expérience Android premium à la fois fluide, connectée et résolument tournée vers l’intelligence artificielle.