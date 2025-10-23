Avec le Galaxy Z Tri-Fold, Samsung prépare son premier smartphone tri-pliable

Samsung prépare son premier smartphone tri-pliable : vers une nouvelle ère du mobile pliable

Dans un marché des smartphones pliables en pleine mutation, Samsung Electronics s’apprête à franchir une nouvelle étape avec son tout premier appareil tri-pliable, que la rumeur surnomme déjà Galaxy Z Tri-Fold.

Alors que des concurrents comme Huawei ont déjà présenté des prototypes (notamment le Mate XTs), les observateurs s’attendent à ce que Samsung vienne corriger les défauts qui freinent encore l’adoption de ces appareils : multitâche limité, durabilité fragile et interfaces perfectibles.

Galaxy Z Tri-Fold : Un format tri-pliable pensé pour la productivité

Le Galaxy Z Tri-Fold se déplierait pour révéler un large écran de type tablette, permettant d’utiliser plusieurs applications simultanément. D’après les informations de Android Central, Samsung travaillerait sur une nouvelle charnière « zéro pliure », inspirée de celle du Z Fold, afin d’éliminer les marques au centre de l’écran.

L’objectif ? Séduire les professionnels mobiles : réunions en visioconférence, prise de notes au stylet, multitâche fluide — autant d’usages qui demandent puissance et ergonomie.

Un lancement mondial attendu

Selon Tom’s Guide, le Galaxy Z Tri-Fold pourrait être lancé dès la fin de l’année, avec une disponibilité mondiale incluant l’Europe et les États-Unis — une première pour un modèle aussi expérimental.

Un lancement lors d’un événement international comme le Sommet de l’APEC a même été évoqué, signe que Samsung souhaite en faire un symbole d’innovation technologique mondiale.

Autonomie, endurance et design : les défis à relever

Les écrans multiples exigent une batterie à très haute capacité, sans sacrifier la finesse de l’appareil. Les experts estiment que Samsung pourrait s’appuyer sur l’IA pour optimiser la consommation d’énergie, un point critique sur les prototypes actuels.

Côté solidité, les attentes sont fortes : verre renforcé, jointures étanches, et profil affiné lorsqu’il est plié — afin d’éviter la lourdeur du Huawei Mate XTs. Grâce à sa maîtrise des écrans OLED, Samsung pourrait proposer une surface sans plis et éclatante, idéale pour la vidéo, la création ou le travail multitâche.

One UI et expérience logicielle adaptée

Le succès de ce format dépendra aussi de l’expérience logicielle. Samsung préparerait une version spéciale de One UI intégrant :

des gestes intuitifs pour basculer entre les écrans,

des modes multi-fenêtres évolués,

et même une interface « DeX-like », transformant le smartphone en station de travail portable.

L’idée : créer un appareil à la fois téléphone, tablette et ordinateur, capable de s’adapter à tous les contextes.

Une concurrence féroce, un pari risqué

Face à Huawei, Honor ou même des marques émergentes chinoises, Samsung n’a pas droit à l’erreur. Le géant sud-coréen se positionnerait sur le haut de gamme, avec des caméras avancées et des fonctions de visioconférence dignes des meilleurs laptops. Reste la question du prix, qui pourrait largement dépasser celui du Galaxy Z Fold 7. Des offres professionnelles ou des partenariats opérateurs seraient envisagés pour le rendre plus accessible.

Avec le Galaxy Z Tri-Fold, Samsung veut redéfinir le concept même du smartphone pliant. S’il parvient à conjuguer innovation technique, fiabilité et ergonomie, ce modèle pourrait inaugurer une nouvelle génération d’appareils hybrides, taillés pour la productivité mobile du futur.