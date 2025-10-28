DJI Osmo Pocket 4 : la nouvelle génération du mini-caméra fait surface

La gamme de caméras compactes de DJI semble prête pour une nouvelle itération. Près de deux ans après le lancement de la Osmo Pocket 3, des images fuitées de ce qui serait la Osmo Pocket 4 sont apparues en ligne, laissant entrevoir de nouveaux contrôles physiques et quelques ajustements de design.

DJI Osmo Pocket 4 : Un format toujours compact, mais affiné

Une photo comparative entre les Osmo Pocket 3 et Osmo Pocket 4 montre que le nouveau modèle serait légèrement plus grand et plus étroit, tout en conservant son emblématique format de poche. Cette fuite correspond aux vidéos aperçues à Barcelone, où un prototype supposé de la Osmo Pocket 4 aurait été vu en action.

La modification la plus visible concerne l’ajout de boutons physiques sous l’écran rotatif, à l’emplacement du logo « Osmo » sur la Pocket 3. Ces boutons pourraient servir de raccourcis pour l’enregistrement, la mise au point ou le contrôle du stabilisateur, facilitant ainsi la prise en main à une seule main — un vrai plus pour les créateurs de contenu en mouvement.

Avec plusieurs rapports indiquant que la production serait déjà en cours, tout laisse penser à un lancement avant début 2026, voire avant les fêtes de fin d’année.

Un héritage solide et des améliorations attendues

La Osmo Pocket 3, sortie en 2023, avait marqué les esprits avec son capteur CMOS 1 pouce, ses vidéos 4K à 120 fps et son écran OLED rotatif de 2 pouces. Mais, son poids de 179 g et son autonomie limitée avaient déçu certains utilisateurs.

Les rumeurs évoquent désormais un double module caméra, qui pourrait introduire un téléobjectif ou un capteur de profondeur en complément du capteur principal 1 pouce, offrant ainsi plus de polyvalence en prise de vue.

Vers un design plus ergonomique et pensé pour les créateurs

DJI semble vouloir répondre directement aux attentes des vidéastes et vloggeurs avec un design plus ergonomique, sans compromettre la portabilité. Que l’annonce survienne avant Noël ou au tout début de 2026, l’Osmo Pocket 4 s’annonce comme une évolution modeste, mais significative, pensée pour tous ceux qui racontent leurs histoires caméra à la main.