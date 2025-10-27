Accueil » OPPO Find X9 Ultra : une batterie record de plus de 7 500 mAh

OPPO Find X9 Ultra : une batterie record de plus de 7 500 mAh

OPPO Find X9 Ultra : une batterie record de plus de 7 500 mAh

Après le lancement de leurs flagships en Chine, Xiaomi, Vivo et OPPO s’apprêtent à passer à la vitesse supérieure avec leurs modèles « Ultra », plus haut de gamme et centrés sur la photo.

Selon un nouveau leak du tipster Smart Pikachu, le OPPO Find X9 Ultra pourrait bien se démarquer par une batterie record et un système photo repensé.

Find X9 Ultra: Une batterie record de plus de 7 000 mAh ?

D’après la fuite, le OPPO Find X9 Ultra embarquera la plus grande batterie jamais vue sur un modèle Ultra. Le fabricant avait d’ailleurs annoncé la couleur lors du lancement des Find X9 : « En 2025, pas de 7 000, pas de flagship ».

L’actuel Find X9 Pro intègre déjà une batterie de 7 500 mAh, tandis que les précédents Find X8 Pro et X8 Ultra affichaient respectivement 5 910 mAh et 6 100 mAh.

Le Find X9 Ultra pourrait donc encore repousser cette limite, dépassant même les capacités prévues sur les Xiaomi 17 Ultra et vivo X300 Ultra.

Un grand écran 2K de 6,8 pouces

Le futur fleuron de OPPO serait équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec résolution 2K et technologie de protection oculaire, offrant une expérience visuelle haut de gamme.

La configuration photo s’annonce impressionnante :

Module principal quadruple,

Deux capteurs périscopiques, tous deux dotés de nouveaux capteurs plus grands,

Améliorations marquées sur les modes macro, portrait et zoom, selon la fuite.

Ces évolutions devraient permettre au Find X9 Ultra de rivaliser directement avec les meilleurs photophones du marché.

Lancement prévu au deuxième trimestre 2026

Le smartphone serait présenté en même temps que la gamme Find X9s, soit au deuxième trimestre 2026, selon les premières estimations.

Smart Pikachu ajoute que OPPO prépare également un téléphone ultra-mince, sans que l’on sache encore s’il appartiendra à la série Find ou Reno. Le nom « OPPO Find Air » est évoqué — un clin d’œil à la rumeur du Xiaomi 17 Air récemment apparue sur Weibo.