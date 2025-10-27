Accueil » vivo X300 et vivo X300 Pro arrivent en Europe le 30 octobre en 4 coloris

vivo X300 et vivo X300 Pro arrivent en Europe le 30 octobre en 4 coloris

Après leur présentation en Chine plus tôt ce mois-ci, Vivo s’apprête à lancer ses vivo X300 et vivo X300 Pro à l’international le 30 octobre.

Ces deux nouveaux modèles marquent une étape importante pour la marque, puisqu’ils sont les premiers smartphones Vivo équipés du processeur MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm.

vivo X300 & X300 Pro : Coloris et configurations selon les régions

Selon le leaker Paras Guglani, le vivo X300 sera proposé à l’échelle mondiale en Halo Pink, Iris Purple, Mist Blue et Phantom Black, avec des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le modèle 1 To, réservé à la Chine, ne sera pas commercialisé ailleurs.

Le vivo X300 Pro adoptera quatre finitions : Mist Blue, Phantom Black, Cloud White et Dune Brown, également limité à 512 Go de stockage maximum.

Les disponibilités varieront selon les marchés.

Caractéristiques du Vivo X300

Le modèle standard embarque un écran LTPO AMOLED BOE Q10 Plus de 6,31 pouces, aux bordures ultra-fines (1,05 mm) et certifié TÜV Eye Comfort.

Côté photo, on retrouve un impressionnant capteur principal 200 mégapixels Zeiss Super Main (Samsung ISOCELL HPB), accompagné d’un ultra grand-angle 50 mégapixels et d’un téléobjectif Zeiss APO 50 mégapixels (zoom optique 3x).

À l’avant, une caméra selfie 50 mégapixels complète l’ensemble, optimisée pour le rendu naturel des couleurs Zeiss Natural Color.

Malgré son profil fin de 7,95 mm et ses 190 g, le vivo X300 intègre une batterie de 6 040 mAh et le processeur d’image V3+ NPU, capable de filmer en 4K 60 FPS, avec suivi de mouvement et portraits sans sur-traitement.

La mémoire repose sur de la LPDDR5X et du stockage UFS 4.0.

vivo X300 Pro : plus grand, plus puissant

La version Pro pousse les limites avec un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces, résolution 1 260 × 2 800, rafraîchissement adaptatif 1–120 Hz et luminosité record.

Côté photo :

capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels,

téléobjectif 200 mégapixels,

ultra grand-angle 50 mégapixels,

et caméra frontale 50 mégapixels.

Sous le capot : une batterie de 6 510 mAh compatible charge rapide 90 W et sans fil 40 W, dans un châssis de 7,99 mm pour 226 g.

Un lancement stratégique face à Samsung et Google

Avec des capteurs Zeiss, une autonomie record et un positionnement tarifaire agressif, la série vivo X300 se positionne directement face aux Samsung Galaxy S25 Ultra et Pixel 10 Pro.

Le lancement mondial du 30 octobre à Barcelone devrait confirmer les prix pour l’Europe et les marchés clés d’Asie-Pacifique.