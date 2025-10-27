Accueil » OPPO Find X9 Pro : 1 299 € et autonomie record, le nouveau flagship est prêt ?

OPPO s’apprête à lancer ses Find X9 et Find X9 Pro en Europe après leur présentation en Chine, avec un événement mondial prévu le 28 octobre à Barcelone.

De nouvelles fuites révèlent les prix européens, les finitions et les caractéristiques des batteries, et tout indique que la marque veut concurrencer frontalement Samsung et Google.

Find X9 et Find X9 Pro: Prix et coloris pour l’Europe

D’après YTechB, le Find X9 sera proposé à 999 €, et le Find X9 Pro à 1 299 €, tous deux avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les modèles européens abandonneront la version rouge chinoise au profit de tons plus sobres :

Find X9 → Titanium Charcoal, Gris

Find X9 Pro → Space Black, Silk White et Titanium Charcoal

Les fiches de la base européenne EPREL confirment des capacités impressionnantes :

Find X9 → batterie 7,025 mAh (silicium-carbone), recharge 80 W filaire/50 W sans fil

Find X9 Pro → batterie 7,500 mAh, recharge 90 W filaire/50 W sans fil

OPPO promet jusqu’à 69 heures d’autonomie mixte pour le X9, et 80 heures pour le Pro — des chiffres inédits face à la concurrence.

Puce 3 nm et écrans ultra-lumineux

Les deux smartphones tournent sous Android 16 avec ColorOS 16 et embarquent la nouvelle puce MediaTek Dimensity 9500 (3 nm), jusqu’à 32 % plus rapide que la génération précédente.

Find X9: écran AMOLED 6,59” 120 Hz

Find X9 Pro: écran LTPO AMOLED 6,78 », luminosité max 3 600 nits

Des caméras Hasselblad prêtes à rivaliser avec Samsung et Google

Le Find X9 Pro mise sur un trio de capteurs photo haut de gamme :

capteur principal Sony LYT -828 50 mégapixels,

ultra grand-angle 50 mégapixels,

téléobjectif périscope 200 mégapixels (3x),

et un selfie 50 mégapixels.

Le Find X9 conserve la même base, mais troque le périscope pour un téléobjectif classique 50 mégapixels.

Les deux bénéficient du partenariat Hasselblad et d’une certification IP69.

Objectif : défier les géants

Avec ses batteries record, son processeur 3 nm, et ses caméras calibrées par Hasselblad, la série OPPO Find X9 vise clairement le haut du panier.

Elle promet de tenir tête aux Galaxy S25 Ultra et Pixel 10 Pro dès son arrivée officielle en Europe le 28 octobre.