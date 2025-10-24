Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : la première image fuite avec de nouveaux boutons sous l’écran

DJI Osmo Pocket 4 : une fuite dévoile le prochain bijou des vloggers

Les caméras de poche de DJI ont depuis longtemps conquis les créateurs de contenu, et une nouvelle fuite offre aujourd’hui un premier aperçu du futur Osmo Pocket 4.

Si l’image qui circule en ligne est authentique, le prochain modèle pourrait apporter plus qu’une simple mise à jour incrémentale.

Un design familier, mais de nouveaux boutons intrigants

La photo, publiée sur Weibo, semble avoir été prise lors d’un tournage promotionnel à Barcelone. Le design reste fidèle à la série — corps fin, nacelle à 3 axes et écran rotatif — mais un changement saute immédiatement aux yeux : une nouvelle rangée de boutons située juste sous l’écran.

Ces boutons remplacent le logo « Osmo » présent sur le Pocket 3, et se dissimulent lorsque l’écran est replié. Leur fonction exacte reste inconnue, mais ils pourraient servir à ajuster la mise au point, changer de mode ou contrôler le gimbal, ce qui faciliterait la vie des vloggers et créateurs solo.

Des indices d’un modèle presque finalisé

Si l’image est authentique, l’appareil semble proche d’une version de production, suggérant que DJI prépare une annonce imminente. Ce n’est pas la première fuite du Osmo Pocket 4 : dès le mois d’août, des photos floues laissaient entrevoir un double module photo, combinant un grand capteur principal de 1 pouce à un capteur secondaire téléobjectif ou de profondeur.

Un document sous accord de confidentialité (NDA) avait également circulé, confirmant que le développement était bien avancé.

Certaines rumeurs évoquent même une version « Pro » en test, dotée d’un traitement colorimétrique Hasselblad, dans la continuité de la collaboration entre les deux marques.

Un lancement attendu début 2026

Pour rappel, le DJI Osmo Pocket 3, lancé en octobre 2023, est toujours vendu autour de 440 euros, et reste l’une des références des caméras de poche. DJI a déjà connu une année chargée entre les fuites de la Osmo Action 6 et du Mini 5 Pro, mais le Osmo Pocket 4 s’était jusqu’ici fait discret.

L’apparition de cette photo de tournage laisse penser qu’une présentation officielle approche, même si un lancement début 2026 semble plus réaliste au vu du rythme de renouvellement biennal de DJI.