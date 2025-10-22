Honor prépare le Magic 8 Mini, un rival direct de l’iPhone Air

L’iPhone Air d’Apple a beaucoup fait parler de lui avec son design ultra-fin et ses innovations techniques. Mais, il pourrait bientôt trouver un adversaire de taille : le Honor Magic 8 Mini, un smartphone compact et dopé à l’intelligence artificielle que la marque chinoise prépare déjà pour 2026.

Le Magic 8 Mini, un « mini » pas si petit

Le 15 octobre, Honor a surpris le marché avec ses nouveaux Magic 8 et Magic 8 Pro, deux modèles haut de gamme intégrant des fonctions d’IA auto-évolutive et un design repensé. Ces smartphones marquent, selon la marque, « une nouvelle ère pour les téléphones intelligents », alliant forme innovante, intelligence adaptative et style de vie connecté.

Mais, Honor ne compte pas s’arrêter là. Pour prolonger cet élan, la firme planche sur une version compacte baptisée Magic 8 Mini, destinée à concurrencer frontalement l’iPhone Air.

Spécifications attendues du Magic 8 Mini

Selon les premières informations, le Magic 8 Mini serait propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 9500 associé à un GPU Immortalis-Drage, garantissant meilleure efficacité énergétique et performances accrues pour le jeu et le multitâche.

L’appareil offrirait également une mémoire plus rapide, une intégration avancée de l’IA et des capacités de stockage haut de gamme. Malgré son format réduit, Honor chercherait à intégrer une batterie plus grande que celle de l’iPhone Air, tout en maintenant un design fin et léger.

Sécurité et photo de haut niveau

Comme les versions Pro, le Magic 8 Mini devrait embarquer une reconnaissance faciale 3D et un capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran. Côté photo, une caméra principale de 200 mégapixels serait en développement — un exploit pour un format compact — grâce à un module miniaturisé permettant de gagner en finesse.

Un « Air killer » en préparation ?

Honor devrait remplacer ses versions Ultimate Edition et RSR Porsche Design par deux nouvelles déclinaisons : le Magic 8 Ultra et le Magic 8 Mini. Le Mini, plus accessible mais toujours premium, viserait clairement à rivaliser avec l’iPhone Air, en offrant plus de puissance et de fonctionnalités IA dans un format plus petit.

Si les promesses se confirment, le Magic 8 Mini pourrait bien devenir le smartphone compact le plus avancé du marché, et relancer la course à la finesse dans un secteur dominé par les modèles XXL.