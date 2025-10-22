Gemini Live, l’assistant conversationnel vocal de Google, va enfin recevoir une fonctionnalité que les utilisateurs réclament depuis des mois : un bouton « muet » (mute).

Une petite mise à jour, certes, mais une énorme amélioration pour tous ceux qui utilisent l’IA dans des environnements bruyants.

Un vrai plus pour les conversations naturelles

Si vous avez déjà essayé de discuter avec Gemini Live, vous savez que l’expérience est fluide — tant que vous êtes dans un endroit calme. Mais dans un café ou dans la rue, l’assistant avait tendance à confondre les bruits de fond avec votre voix, rendant la conversation pénible.

D’après une analyse du code de la dernière version de l’application Google, un bouton « mute/unmute » va bientôt apparaître : directement sur l’écran principal de conversation, mais aussi dans la notification Gemini Live, pour un accès rapide.

Ce nouveau bouton remplacera la fonction actuelle « hold/resume », qui mettait toute la session en pause (voix et sortie). Le mode muet, lui, est bien plus malin : il coupera simplement votre micro tout en laissant l’IA continuer à parler.

Une mise à jour plus importante qu’il n’y paraît

Ce n’est pas qu’un petit ajustement d’interface : c’est un changement d’usage majeur. Les utilisateurs, comme les journalistes spécialisés, réclamaient cette option depuis des mois. L’absence de bouton muet rendait Gemini Live presque inutilisable dans le monde réel — là où le bruit est omniprésent.

Avec cette nouveauté, Google montre qu’il prend au sérieux la praticité de l’IA au quotidien, et pas seulement son aspect technologique. Face à ChatGPT Voice d’OpenAI, déjà très fluide et intuitif, Gemini Live devait combler ce retard pour espérer rivaliser.

Un pas de plus vers un assistant réellement utile

Entre ce bouton muet, les sous-titres en direct et les intégrations avec d’autres applications, Google transforme peu à peu Gemini Live en compagnon vocal du quotidien, et plus seulement en une démo technologique impressionnante.

C’est une fonction toute simple, mais pour quiconque utilise Gemini Live dans un café, dans les transports ou à la maison avec des enfants, c’est un vrai soulagement.