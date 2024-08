Huawei dévoile le nova Flip : Un smartphone pliable au design jeune et attractif

Huawei vient de dévoiler le nova Flip, le dernier modèle pliable de la série nova, comme promis. Positionné dans la catégorie milieu-premium, ce smartphone offre un design de la « collection matrix » avec des couleurs attrayantes, spécialement conçues pour un public jeune.

Le nova Flip se distingue par son design léger, pesant seulement 195 g et mesurant 6,88 mm d’épaisseur. Huawei a utilisé un mécanisme de charnière en goutte d’eau pour réduire l’espace lorsqu’il est plié. L’entreprise affirme avoir obtenu la certification SGS de Suisse pour une durabilité de 1,2 million de pliages.

Le nova Flip est équipé d’un écran OLED extérieur de 2,14 pouces et d’un écran intérieur LTPO Full HD+ de 6,94 pouces. Il fonctionne sous HarmonyOS 4.2 et est doté d’un capteur principal RYYB de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’une caméra frontale de 32 mégapixels et d’une batterie d’une capacité de 4 400 mAh avec la technologie de charge rapide Huawei SuperCharge de 66 W.

Huawei a intégré l’AI Fun de HarmonyOS sur le nova Flip, permettant aux utilisateurs de profiter de l’écran extérieur de manière ludique. Des animations pendant les appels, des animations pour animaux de compagnie, des fonds d’écran personnalisables et des thèmes interactifs qui permettent de jouer à des mini-jeux sont disponibles.

De plus, l’écran extérieur peut être utilisé pour des actions rapides sur les applications populaires, pour prendre des photos, et plus encore.

Spécifications techniques complètes du nova Flip

Écran extérieur OLED de 2,14 pouces (480 × 480 pixels), écran intérieur LTPO OLED de 6,94 pouces (2 690 × 1 136 pixels) avec AI HDR (1-120 Hz)

Processeur non officiellement révélé ; possiblement Kirin 8000 avec GPU Mali-G610 selon Geekbench

HarmonyOS 4.2

12 Go de RAM, stockage interne de 256 Go/512 Go/1 To

Caméras arrière : capteur principal de 50 mégapixels (ouverture F1.9), caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels (ouverture f/2.2) avec capacité de prise de vue macro

Caméra frontale de 32 mégapixels (ouverture f/2.2) avec capteur grand-angle de 90 degrés ; Huawei DaVinci Portrait Engine 2.0

Dimensions : 169,77 x 75,4 x 6,88 mm (déplié) ; 87,76 x 75,4 x 15,12 mm (plié)

Dual SIM Super Acceleration, mode d’amélioration du signal faible

Connectivité : 5G(?), 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 avec support BLE, GPS (L1 + L5 Dual Band)/AGPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS/NavIC, port USB Type-C 2.0

Batterie de 4 400 mAh avec support de charge rapide de 66 W

Prix et disponibilité

Le Huawei nova Flip est disponible en vert, blanc zéro degré, rose cerise, et noir étoilé (cuir). Les prix sont les suivants : 5 288 CNY (environ) pour 256 Go, 5 688 CNY (environ) pour 512 Go, et 6488 CNY (environ) pour le modèle 1 To.

Il est déjà disponible en précommande en Chine. Aucune information à ce jour pour un lancement à l’international.