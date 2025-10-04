Accueil » Huawei Nova Flip S : Un Kirin 8020/8030 pour booster le plaisir du pliable milieu de gamme ?

Le prochain Huawei Nova Flip S ne se contentera peut-être pas de nouvelles couleurs ou d’options de stockage élargies. Selon une fuite relayée sur Weibo par le leaker @SuperDimensional, l’appareil pourrait embarquer un processeur plus performant que celui du modèle précédent.

Le Nova Flip S serait propulsé par le Kirin 8020 — déjà utilisé dans le Nova 14 Ultra – ou même par le futur Kirin 8030.

Le Kirin 8020 intègre une architecture CPU avec un cœur à 2,285 GHz, trois à 2,05 GHz, et quatre petits cœurs à 1,3 GHz.

Le Nova Flip classique, lui, se contentait du Kirin 8000 avec un cœur principal cadencé jusqu’à 2,40 GHz.

En pratique, un passage au 8020 ou 8030 devrait offrir une meilleure gestion thermique, une stabilité 5G renforcée et des performances globalement plus fluides, même si le Flip S restera positionné comme un pliable milieu de gamme.

Design et coloris attendus pour le Nova Flip S

Côté design, peu de changements : on retrouverait un grand écran pliant de 6,94 pouces à l’intérieur et un écran externe carré de 2,14 pouces à côté du module photo.

Le Nova Flip S serait décliné dans de nouvelles teintes : Sakura Pink, White, Sky Blue, Shining Black, Sand Black et un vert inédit.

Comme les derniers modèles Huawei, il devrait être livré directement avec HarmonyOS 5.1.

Lancement

Le Nova Flip S est attendu pour la fin 2025, avec davantage de détails sur ses spécifications qui devraient apparaître dans les prochains mois.

En clair, Huawei ne révolutionnera pas son pliable à clapet, mais, en lui ajoutant un processeur plus moderne et des coloris séduisants, il pourrait consolider sa place dans le segment milieu de gamme des smartphones pliables.