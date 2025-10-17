Accueil » Windows 10 : fin du support gratuit, voici ce que vous devez faire pour rester en sécurité

Pas de panique : votre PC ne va pas exploser ni s’éteindre du jour au lendemain. Mais maintenant que Windows 10 est officiellement arrivé en fin de support gratuit, il est essentiel de comprendre ce que cela signifie — et surtout, ce que vous devez faire pour continuer à protéger votre ordinateur dans les années à venir.

Mon PC sous Windows 10 va-t-il s’éteindre tout seul ?

Non. Malgré le terme dramatique “Fin de vie”, votre PC sous Windows 10 continuera à fonctionner normalement. Le système d’exploitation ne disparaît pas, ne se bloque pas et ne vous forcera pas à passer à Windows 11.

Ce que cela change, c’est que les mises à jour de sécurité gratuites s’arrêtent. Désormais, pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité, il faut s’inscrire au programme de support prolongé (ESU) de Microsoft.

Microsoft met fin aux mises à jour classiques

Depuis juillet 2015, Microsoft publiait gratuitement des mises à jour de sécurité pour Windows 10. C’est désormais terminé — sauf si vous rejoignez le programme Extended Security Updates (ESU), disponible de trois façons :

Payer 30 dollars par an, Sauvegarder vos fichiers via OneDrive, Utiliser 1 000 points Microsoft Rewards.

Ce programme débutera jusqu’au 13 octobre 2026, puis sera renouvelable chaque année jusqu’en 2028. Si vous vous inscrivez en retard, vous devrez payer rétroactivement les années précédentes.

Aucune obligation légale de le faire, bien sûr — mais plus le temps passera, plus votre système sera vulnérable à de potentielles failles critiques.

Windows Security continue de protéger votre PC

Bonne nouvelle : l’antivirus intégré, Windows Security (anciennement Windows Defender), continuera de recevoir ses mises à jour de signatures. Cela signifie que votre PC restera protégé contre la plupart des malwares récents, même sans mises à jour système complètes.

Microsoft n’a pas précisé combien de temps ces mises à jour dureront, mais il est probable qu’elles se poursuivent au moins jusqu’en octobre 2028, date de fin du programme ESU.

Vos logiciels continueront à fonctionner

Pas d’inquiétude : la fin du support ne rend pas vos applications préférées inutilisables. Vos logiciels, jeux et outils actuels continueront de fonctionner pendant plusieurs années, tant qu’ils restent compatibles avec Windows 10.

En réalité, on trouve encore aujourd’hui des bornes et systèmes industriels sous Windows 7 voire Windows XP ! Mais à terme, les nouvelles versions d’applications refuseront de s’installer — et là, il deviendra difficile de continuer sans migrer vers un OS plus récent.

Que pouvez-vous faire maintenant ?

Voici vos quatre options réalistes :

Passer à Windows 11 — c’est la voie la plus simple et la plus sûre. Souscrire aux mises à jour prolongées (ESU) pour trois ans maximum. Basculer vers ChromeOS Flex, Linux ou macOS. Rester sur Windows 10 sans mises à jour, en acceptant les risques de sécurité croissants.

Le meilleur choix ?

Mettre à jour vers Windows 11. Vous pouvez toujours le faire gratuitement depuis Windows Update. Et si votre PC ne répond pas aux exigences matérielles (TPM, Secure Boot, etc.), des outils comme Rufus permettent encore de contourner ces restrictions.

Sinon, Linux est devenu beaucoup plus accessible, même pour les joueurs grâce à Steam et Proton.