Anthropic lance Skills for Claude, une nouvelle ère pour les agents d’IA réellement utiles

Les agents d’intelligence artificielle ne sont plus une simple promesse. Après des années de concepts et de prototypes, les grandes entreprises du secteur redoublent d’efforts pour rendre ces assistants réellement efficaces dans un cadre professionnel.

Anthropic a franchi une étape clé avec l’annonce de Skills for Claude, une fonctionnalité conçue pour enseigner à l’IA comment mieux travailler selon les besoins spécifiques de chaque organisation.

Skills for Claude: des « dossiers de compétences » sur mesure

Concrètement, Skills for Claude sont des ensembles de fichiers contenant des instructions, scripts et ressources que Claude peut charger à la demande pour s’adapter à une tâche précise — qu’il s’agisse de manipuler des données Excel, de rédiger un rapport selon la charte d’entreprise ou de créer une présentation PowerPoint complète.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres Skills for Claude selon leur métier, puis les déployer sur toutes les plateformes Anthropic :

Claude.ai (interface web),

Claude Code (environnement de développement),

API Anthropic,

et le Claude Agent SDK pour les intégrations personnalisées.

Des entreprises comme Box, Rakuten et Canva utilisent déjà ces outils pour automatiser certaines tâches internes.

L’objectif : des agents vraiment contextuels

Pour Brad Abrams, chef de produit chez Anthropic, tout l’intérêt des Skills réside dans leur capacité à ancrer Claude dans le contexte réel d’une entreprise : « Ce n’est pas une question de benchmarks ou de scores techniques, mais de capacité à exécuter une tâche utile dans un environnement professionnel spécifique ».

Il cite l’exemple d’un Skill dédié à PowerPoint, capable de générer une présentation complète sur les performances de Claude Haiku 4.5 sur le marché, avec des diapositives bien formatées et prêtes à l’emploi.

Résultat : moins de prompts à rédiger, moins de contexte à rappeler, et un gain de productivité significatif.

Une approche plus « agentique » de l’IA

Avec Skills for Claude, Anthropic pousse encore plus loin le concept d’agents d’IA autonomes — ces systèmes capables de comprendre un objectif global, d’accéder aux bons outils et de réaliser des tâches complexes de manière autonome. L’idée s’inscrit dans une tendance que partagent OpenAI, Google et Microsoft, tous en quête d’IA « utiles » et intégrées aux flux de travail.

Anthropic avait déjà exploré cette voie avec des fonctions comme Computer Use, permettant à Claude d’interagir avec des applications. Skills for Claude va plus loin, en donnant à l’IA une mémoire procédurale structurée, partageable et réutilisable.

Face à OpenAI : la bataille des outils pour agents

L’annonce de Skills for Claude arrive peu après celle d’OpenAI, qui a dévoilé AgentKit lors de son événement annuel DevDay. Cette suite d’outils vise à aider les développeurs à passer « du prototype à la production » pour leurs propres agents, avec des cas d’usage concrets comme Albertsons, géant américain de la distribution, utilisant un agent pour optimiser ses ventes de glaces.

Les deux approches partagent le même objectif : simplifier la création d’agents spécialisés et les rendre déployables à grande échelle, que ce soit dans une multinationale ou une PME.

Une disponibilité élargie

Les Skills for Claude sont disponibles dès maintenant pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise. Anthropic mise sur la portabilité et la cohérence : une compétence créée une fois peut être utilisée sur tous les environnements de Claude, sans développement supplémentaire.

Avec Skills, Anthropic transforme la manière dont les entreprises peuvent transmettre leur savoir-faire à une IA. Au lieu de tout recontextualiser via des prompts ou des bases RAG (retrieval-augmented generation), les entreprises peuvent désormais packager leur expertise dans des Skills réutilisables, partageables et modulables.

Si l’approche séduit, elle pourrait marquer un tournant : celui du passage de l’IA « conversationnelle » à l’IA opérationnelle — capable d’exécuter des tâches concrètes, dans les règles de l’entreprise.