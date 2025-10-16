Accueil » Honor MagicPad 3 : une tablette plus compacte, mais toujours premium

Honor MagicPad 3 : une tablette plus compacte, mais toujours premium

Honor MagicPad 3 : la première tablette au monde équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5

Après avoir lancé la MagicPad 3 Pro avec son grand écran de 13,3 pouces en juillet, Honor revient avec une version plus compacte et accessible : la MagicPad 3 12.5.

Cette nouvelle tablette conserve l’ADN haut de gamme de la marque tout en misant sur un format plus léger et un tarif plus abordable.

Honor MagicPad 3 : Un écran 12,5 pouces fluide et lumineux

La MagicPad 3 12.5 est équipée d’un écran IPS LCD de 12,5 pouces au format 3:2, affichant une résolution de 3048 × 2032 pixels (294 ppp) et un taux d’occupation de 89 %.

Elle prend en charge un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 165 Hz, avec sept paliers (165/144/120/90/60/48/30 Hz), idéal pour une expérience fluide en lecture, navigation ou jeu.

L’écran atteint 700 nits en luminosité standard et jusqu’à 1 000 nits en mode HDR, avec un contraste de 1500:1, garantissant une excellente lisibilité, même en plein jour.

Snapdragon 8 Gen 3 et MagicOS 9

Sous le capot, Honor mise sur la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 — un SoC gravé en 4 nm comprenant :

1 cœur Cortex-X4 à 3,3 GHz,

3 cœurs Cortex-A720 à 3,2 GHz,

2 cœurs Cortex-A720 à 3,0 GHz,

et 2 cœurs Cortex-A520 à 2,3 GHz.

La tablette fonctionne sous MagicOS 9.0.1 basé sur Android 15, avec une mise à jour vers MagicOS 10 (Android 16) déjà prévue. Côté connectivité, elle prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, avec compatibilité LDAC et aptX Adaptive pour une qualité audio sans fil supérieure.

Photo et audio : simple, mais efficace

La MagicPad 3 12.5 dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels (f/2.0) avec autofocus, et d’une caméra frontale de 8 mégapixels (f/2.2) pour les appels vidéo et la visioconférence.

Le son est également soigné avec la prise en charge de plusieurs codecs audio haut de gamme.

Autonomie solide et charge rapide 66 W

La tablette embarque une batterie de 10 100 mAh, compatible avec la charge rapide 66 W via USB-C. Côté design, elle reste fine (5,88 mm) et légère (528 g), tout en conservant un châssis en aluminium élégant.

Elle se décline en argent, noir, vert et violet.

Prix et disponibilité

En Chine, la Honor MagicPad 3 12.5 est proposée à :

Configuration Prix 8 Go RAM + 256 Go stockage 2 699 ¥ (~ 325 €) 12 Go RAM + 256 Go stockage 2 999 ¥ (~ 360 €)

Le stylet et le clavier magnétique sont vendus séparément. Pour l’instant, aucune date de sortie internationale n’a été communiquée.

Honor a également profité de l’événement pour dévoiler sa nouvelle série Magic 8, équipée du tout récent Snapdragon 8 Elite Gen 5, confirmant sa volonté de rester à la pointe sur tous les segments — du smartphone premium à la tablette performante.