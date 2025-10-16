Accueil » Honor MagicPad 3 Pro : la tablette Android la plus puissante du marché fait ses débuts en Chine

Aux côtés de la nouvelle série Honor Magic 8, Honor a officiellement dévoilé sa nouvelle tablette haut de gamme, la Honor MagicPad 3 Pro, lors de son grand événement en Chine. Comme promis, la marque y introduit des innovations majeures en matière d’affichage, de puissance et d’efficacité énergétique.

Elle s’impose comme l’une des tablettes Android les plus puissantes jamais lancées.

Honor MagicPad 3 Pro : Un massif écran

La MagicPad 3 Pro est équipée d’un grand écran LCD de 13,3 pouces au format 3:2, affichant une résolution 3.2K (3 200 x 2 136 pixels) et un taux de rafraîchissement record de 165 Hz — le plus élevé du secteur pour une tablette.

Elle offre également une luminosité maximale de 1100 nits et un rapport écran-corps de 91 %, garantissant une expérience visuelle immersive.

Honor intègre plusieurs technologies de confort visuel assistées par l’IA :

Protection oculaire contre la défocalisation et la sécheresse,

Affichage naturel des couleurs,

Réduction du mal des transports,

Aide au sommeil par IA.

La tablette est certifiée IMAX Enhanced et HDR Vivid, promettant une qualité d’image cinématographique.

Malgré son grand écran et sa batterie massive, la MagicPad 3 Pro reste étonnamment fine (5,79 mm) et légère (595 g). Son design premium lui permet de rivaliser directement avec les iPad Pro d’Apple. Honor propose également un clavier magnétique intelligent et un stylet en option, transformant la tablette en véritable outil de productivité.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, une première mondiale

Sous le capot, la MagicPad 3 Pro est la première tablette au monde à embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour, gravée en 3 nm.

Elle s’accompagne du Honor Phantom Engine 3.0, d’un système de refroidissement à circulation gaz-liquide ultra-fin, et d’une technologie Q-Sync inspirée des PC gaming, garantissant une fluidité maximale même dans les usages les plus exigeants.

Côté mémoire, Honor propose jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout sous MagicOS 10 (basé sur Android 16).

Photo, son et connectivité au niveau Pro

La MagicPad 3 Pro dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels accompagné d’un objectif macro de 2 mégapixels, tandis qu’à l’avant, on retrouve une caméra 9 mégapixels pour les visioconférences.

Côté audio, Honor a mis le paquet :

8 haut-parleurs pour un son 3D spatial immersif,

3 microphones pour une meilleure captation vocale,

Et une compatibilité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0 pour une connectivité de pointe.

Une autonomie colossale et une charge ultra-rapide

La tablette embarque une batterie massive de 12 450 mAh, compatible avec la charge rapide 80 W Honor SuperCharge. Elle intègre également la puce maison Honor E2 et le système de gestion d’énergie intelligent Dujiangyan AI, pour une optimisation énergétique avancée.

Autre détail pratique : elle permet la charge inversée filaire jusqu’à 23 W pour recharger d’autres appareils.

Prix et disponibilité

La Honor MagicPad 3 Pro sera disponible dans les coloris Floating Gold, Moon Shadow White et Starry Sky Gray. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une disponibilité fixée au 23 octobre 2025.

Configuration Prix (Chine) Prix approximatif 12 Go + 256 Go 3 799 ¥ ≈ 460 € 12 Go + 512 Go 4 399 ¥ ≈ 530 € 16 Go + 512 Go 4 699 ¥ ≈ 570 €

La Honor MagicPad 3 Pro combine écran ultra-fluide, puce de dernière génération et autonomie hors norme. Avec son design fin et son poids contenu, elle s’impose déjà comme une référence sur le marché des tablettes Android premium.