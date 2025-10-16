Honor Earbuds 4 : réduction de bruit jusqu’à 50 dB et 46 heures d’autonomie

Lors de son grand événement en Chine, Honor a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits — les Magic 8, MagicPad 3, et désormais les Earbuds 4, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil au rapport qualité-prix particulièrement agressif.

Les Honor Earbuds 4 sont proposés au prix de 399 yuans (environ 50 euros). Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine.

Honor Earbuds 4 : Une conception acoustique à double transducteur

Les Earbuds 4 adoptent une architecture à double haut-parleur dynamique, combinant :

un haut-parleur de 11 mm pour les basses fréquences,

et un transducteur de 6 mm pour les aigus.

Les deux utilisent une membrane en titane, garantissant une meilleure réactivité et une reproduction sonore plus précise. Honor promet des basses puissantes, des médiums clairs et des aigus plus détaillés, grâce notamment à la structure à double aimant du driver haute fréquence, qui améliore la sensibilité et la finesse du son.

Design et confort

Chaque écouteur pèse seulement 5,3 g, avec des embouts en silicone doux et hypoallergéniques. Le design, mélange de finitions mates et brillantes, rappelle les Xiaomi Buds 5 Pro, avec un rendu élégant et premium.

Les Honor Earbuds 4 sont proposés en deux coloris : Pearl White et Starry Black.

Réduction de bruit active (ANC) jusqu’à 50 dB

Les Earbuds 4 intègrent un système de réduction de bruit à trois micros, capable d’atténuer jusqu’à 50 dB de sons ambiants. Trois niveaux d’ANC sont proposés : Profond, Modéré et Léger, selon l’environnement.

Deux modes transparents sont également disponibles :

Mode Ambiant : pour entendre les sons extérieurs en toute sécurité,

Mode Voix : pour amplifier les conversations dans les environnements bruyants.

Appels plus clairs grâce à l’IA

Les Earbuds 4 utilisent un algorithme d’intelligence artificielle basé sur un réseau neuronal profond pour isoler la voix lors des appels. Cette technologie réduit notamment le bruit du vent jusqu’à 6 m/s, garantissant des appels nets même en extérieur.

Jusqu’à 46 heures d’autonomie

Côté endurance, les écouteurs offrent jusqu’à 9 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 46 heures avec le boîtier. La charge rapide permet 3 heures de lecture en seulement 10 minutes, via USB-C.

Les Earbuds 4 bénéficient également d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures.

Les écouteurs prennent en charge les commandes tactiles (volume, lecture, ANC), la détection de port, et la connexion rapide avec les smartphones HONOR via pop-up automatique.

Ils sont compatibles avec HarmonyOS, Android et iOS, et disposent d’un mode gaming à faible latence. L’application HONOR Smart Space permet de personnaliser l’égaliseur (EQ), suivre le niveau de batterie, et même localiser les écouteurs via Find My Earbuds.