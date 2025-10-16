Accueil » Waymo prépare son arrivée à Londres avec un service de robotaxis en 2026

Waymo prépare son arrivée à Londres avec un service de robotaxis en 2026

Waymo prépare son arrivée à Londres avec un service de robotaxis en 2026

Les célèbres taxis noirs londoniens auront bientôt de la concurrence venue de la Silicon Valley. La filiale d’Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, Waymo, a annoncé qu’elle lancerait son service de robotaxis à Londres en 2026, marquant sa première expansion internationale après Tokyo.

Waymo prend la route à Londres

Dans les semaines à venir, les premiers véhicules Jaguar I-Pace 100 % électriques de Waymo — équipés de son système de conduite autonome — commenceront à circuler sur les routes londoniennes.

Dans un premier temps, des conducteurs de sécurité humains seront présents à bord pour superviser la conduite, avant de passer à des tests entièrement sans conducteur, puis à un service public commercial.

« Nous avons l’intention d’offrir une expérience de conduite autonome sûre, fiable et durable aux Londoniens », a déclaré Ethan Teicher, porte-parole de Waymo.

Une stratégie déjà bien rodée

Le déploiement progressif de Waymo à Londres reprend la même formule que dans ses marchés américains :

Phase 1 – Tests avec conducteur de sécurité. Phase 2 – Tests sans conducteur. Phase 3 – Lancement public via l’application Waymo One.

Ce modèle est déjà en place à Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin et Atlanta. Waymo prévoit aussi de s’implanter à Miami, Nashville et Washington D.C. dans les prochains mois.

Une implantation rendue possible grâce aux partenaires locaux

Waymo s’appuiera sur Moove, un partenaire déjà chargé de gérer ses flottes aux États-Unis. L’entreprise britannique assurera la maintenance, la recharge, le nettoyage des véhicules, et la gestion logistique de la flotte londonienne. Waymo, de son côté, continuera à superviser la technologie embarquée, l’assistance routière et la gestion des opérations autonomes à distance.

Moove est un acteur bien connu dans la mobilité : il fournit déjà des services de gestion de flotte à Uber et plusieurs opérateurs de taxis électriques au Royaume-Uni.

Des racines déjà implantées au Royaume-Uni

Waymo n’arrive pas en terrain inconnu. En 2019, la société avait racheté Latent Logic, une start-up issue du département d’informatique de l’Université d’Oxford, spécialisée dans l’imitation learning — une technique de machine learning utilisée pour rendre les simulations de conduite plus réalistes.

Depuis, Waymo a ouvert des centres d’ingénierie à Oxford et Londres, axés sur la simulation à grande échelle et le développement de logiciels autonomes.

Le calendrier de Waymo coïncide avec la mise en œuvre du “Automated Vehicles Act 2024”, qui encadrera officiellement la circulation des véhicules entièrement autonomes au Royaume-Uni à partir de 2026. Avant cette date, le gouvernement britannique prévoit d’autoriser des programmes pilotes de robotaxis supervisés au printemps 2026, ouvrant ainsi la voie au lancement commercial prévu par Waymo.

Londres attire de plus en plus d’acteurs du véhicule autonome.