ASUS lance les ROG Xbox Ally et Ally X en France : gaming portable hautes performances et accessoires complets

ASUS vient d’annoncer la disponibilité nationale des consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X, accompagnée d’une nouvelle gamme complète d’accessoires ROG.

Pensées pour offrir une expérience de jeu haut de gamme en mobilité, ces machines allient puissance, confort ergonomique et connectivité universelle, confirmant l’ambition d’ASUS de s’imposer sur le segment du gaming portable hautes performances.

ROG Xbox Ally X : puissance extrême et autonomie renforcée

La ROG Xbox Ally X est la nouvelle référence de la gamme. Elle embarque le processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, associé à une batterie massive de 80 Wh — une nette amélioration par rapport au modèle standard.

L’écran full HD de 7 pouces, rafraîchi à 120 Hz, assure une fluidité parfaite, tandis que les graphiques Radeon intégrés garantissent une excellente qualité visuelle sur les titres AAA comme les jeux indépendants.

Conçue en partenariat avec Xbox, la ROG Ally X adopte une ergonomie inspirée des manettes Xbox, avec :

poignées repensées pour le confort prolongé,

retours haptiques HD,

et boutons entièrement personnalisables.

En somme, une console pensée autant pour les gamers exigeants que pour ceux qui cherchent une machine d’appoint entre console et PC portable.

ROG Xbox Ally : performance équilibrée et confort de jeu

La ROG Xbox Ally classique mise sur le processeur AMD Ryzen Z2 A et une batterie de 60 Wh, pour un compromis idéal entre puissance et légèreté. Elle conserve le même écran full HD 120 Hz de 7 pouces, les triggers à effet Hall pour une meilleure précision, et les vibrations haptiques HD.

ASUS promet une expérience fluide sur les jeux Xbox Game Pass, Steam ou Epic Games, tout en restant silencieuse et bien refroidie, grâce au système de ventilation ROG Flow.

Accessoires ROG : la panoplie complète pour joueurs nomades

ASUS accompagne ses consoles d’une nouvelle série d’accessoires dédiée à la portabilité, la protection et la connectivité :

ROG Xbox Ally Travel Case : Étui de transport enduit d’un revêtement hydrofuge et fermeture éclair imprimée résistante à l’eau pour protéger votre équipement

ROG Xbox Ally Étui Premium (2-en-1) : Une housse de transport hydrofuge avec fermetures YKK et pochette détachable pour adaptateurs et cartes SD. Elle se transforme en support de jeu portable — parfait pour les sessions sur table.

Prix et disponibilité

Produit Prix Disponibilité ROG Xbox Ally 599 euros Disponible ROG Xbox Ally X 899 euros Disponible Travel Case 49,99 euros Disponible Étui Premium (2-en-1) 69,99 euros Disponible

Points de vente :

En ligne : Xbox, ASUS eShop, Amazon

En boutique : Revendeurs agréés

Avec les ROG Xbox Ally et Ally X, ASUS étoffe sa vision du gaming nomade haut de gamme. Entre l’écran 120 Hz, les processeurs Ryzen Z2, l’autonomie record de l’Ally X et la large gamme d’accessoires officiels, la marque vise clairement à rivaliser avec les Steam Deck, Legion Go et ROG Ally originel sur un marché en pleine explosion.