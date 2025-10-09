Accueil » OPPO Find X9 et X9 Pro : précommandes ouvertes avant le lancement du 16 octobre

Les OPPO Find X9 et Find X9 Pro sont désormais disponibles en précommande en Chine, avant leur présentation officielle prévue pour le 16 octobre 2025.

Les fiches officielles ont révélé leurs configurations, leurs coloris et la confirmation d’un lancement mondial imminent.

Les coloris du Find X9 et du Find X9 Pro

OPPO proposera ses deux nouveaux flagships dans des teintes élégantes et familières :

Frosty White (blanc givré),

Silver Titanium (argent titane),

Chasing Light Red (rouge lumineux).

Le modèle Find X9 standard bénéficiera d’un coloris exclusif, baptisé Fog Black (noir brume).

La marque a également dévoilé sa nouvelle ambassadrice en Chine : Sun Yingsha, championne olympique et du monde de tennis de table, qui prêtera son image à la campagne de lancement.

Configurations et stockage

Les deux modèles partagent plusieurs options de mémoire et de stockage :

12 Go + 256 Go

12 Go + 512 Go

16 Go + 512 Go

16 Go + 1 To

Le Find X9 bénéficiera en plus d’une version 16 Go + 256 Go, absente sur le modèle Pro.

Design et différences entre les deux modèles

Les deux smartphones affichent une même philosophie de design, avec un module photo circulaire à triple capteur au dos. Mais quelques détails les distinguent :

Le Find X9 intègre un flash LED circulaire directement à l’intérieur du module photo,

Tandis que le Find X9 Pro déporte son flash en forme de pilule à l’extérieur du module.

En main, le Find X9 se montre plus compact avec un écran de 6,59 pouces, contre 6,78 pouces pour la version Pro. Les deux affichent une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et intègrent un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Puissance, autonomie et charge

Sous le capot, les deux modèles reposent sur le tout nouveau processeur MediaTek Dimensity 9500, garantissant de hautes performances et une meilleure efficacité énergétique.

Côté batterie :

Find X9 → 7,025 mAh

Find X9 Pro → 7,500 mAh

Les deux supportent la charge filaire 80 W et la charge sans fil 50 W, ce qui promet une recharge complète en moins de 40 minutes.

Un lancement mondial déjà en préparation

Si OPPO a confirmé la date du 16 octobre pour la Chine, tout indique que la série Find X9 sera dévoilée à l’international d’ici la fin du mois. Le compte X de OPPO Global a publié un teaser international, laissant entendre un lancement mondial imminent, sans citer explicitement les Find X9.

Selon les dernières fuites, une conférence mondiale serait prévue pour le 28 octobre, suivie d’un événement spécifique pour l’Inde en novembre.