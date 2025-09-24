Accueil » OPPO Find X9 : le Dimensity 9500 promet puissance et autonomie face à l’iPhone 17 et Galaxy S26

Alors que l’iPhone 17 est déjà sur le marché et que le Galaxy S26 se fait attendre, c’est désormais OPPO qui prépare son grand coup avec le lancement mondial imminent de la série Find X9.

L’objectif est clair : proposer un flagship capable de rivaliser avec les meilleurs, grâce au tout nouveau MediaTek Dimensity 9500.

Dimensity 9500 : la nouvelle arme de OPPO

Le cœur des OPPO Find X9 sera animé par le Dimensity 9500, dernier SoC haut de gamme de MediaTek. Cette puce inaugure une architecture All-Big-Core de 3ᵉ génération, composée :

d’un ultra-core cadencé à 4,21 GHz,

de trois cœurs premium,

et de quatre cœurs de performance.

Résultat annoncé : +32 % en performances monocœur et +17 % en multicœur par rapport à la génération précédente, tout en réduisant la consommation de pointe de 55 %. Un chiffre impressionnant qui devrait améliorer nettement l’autonomie.

Graphismes et ray tracing de niveau console

La partie graphique n’est pas en reste grâce au GPU Arm G1-Ultra qui offre :

+33 % de performances,

+42 % d’efficacité énergétique,

et un support du ray tracing de qualité console.

Pour éviter la surchauffe et le throttling, OPPO intègre un système de refroidissement personnalisé, optimisé pour le jeu à haut framerate et les tâches intensives.

Trinity Engine: optimiser chaque watt

La série Find X9 bénéficiera également du Trinity Engine, qui inaugure le premier Unified Computing Power Model sur Android. Ce modèle prédictif permet de :

répartir intelligemment la consommation entre CPU, GPU et DSU,

atteindre 90 % de précision dans l’estimation énergétique,

améliorer la fluidité aussi bien en usage quotidien qu’en gaming et en photo.

En clair, il ne s’agit pas seulement de puissance brute, mais aussi de puissance durable et optimisée.

Un vrai concurrent pour Apple et Samsung ?

Avec la combinaison Dimensity 9500 + Trinity Engine + refroidissement OPPO, la série Find X9 promet des performances stables, une meilleure autonomie et une expérience premium taillée pour les gamers, créateurs de contenu et power users.

Si les promesses se confirment dans la réalité, OPPO pourrait bien s’imposer face à Apple et Samsung, et faire de son Find X9 l’un des flagships incontournables de 2025.