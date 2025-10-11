Accueil » Apple Vision Pro : regardez les matchs des Lakers comme si vous étiez au bord du terrain

Apple s’apprête à transformer l’expérience du sport en direct avec une innovation majeure : la diffusion immersive de certains matchs des Los Angeles Lakers sur le casque Vision Pro.

Selon un rapport de 9to5Mac, cette initiative permettra aux utilisateurs de se sentir littéralement assis dans le stade, grâce à des flux vidéo panoramiques à 180° en très haute résolution.

Une avancée technologique qui pourrait enfin donner au Vision Pro — vendu 3 999 euros — le contenu premium dont il avait besoin pour séduire un plus large public.

Vision Pro : Une expérience immersive sans précédent

Les premières diffusions devraient débuter au début de l’année 2026, accessibles via l’application NBA App et la chaîne Spectrum SportsNet, sous réserve d’un abonnement actif. Les matchs seront filmés à l’aide des caméras Blackmagic URSA Cine Immersive, capables de produire des vidéos stéréoscopiques en 3D à une résolution 8K par œil.

Résultat : une sensation de profondeur et de présence inédite, permettant aux spectateurs de se déplacer virtuellement dans les gradins, de changer d’angle de vue pendant l’action, ou même de revivre un dunk au ralenti comme s’ils y étaient.

« Cette technologie redéfinit la manière dont les fans interagissent avec les événements sportifs », notent plusieurs analystes, soulignant son potentiel pour accroître l’engagement des spectateurs et révolutionner la consommation de sport en direct.

Les replays resteront disponibles pendant jusqu’à trois jours après le match, offrant davantage de flexibilité aux abonnés. Il s’agit de la première incursion d’Apple dans le sport en direct immersif, après plusieurs tests avec des contenus enregistrés, comme les playoffs de la MLS ou des extraits du Super Bowl.

Partenariats stratégiques et ambitions commerciales

Cette opération s’appuie sur plusieurs acteurs clés :

Blackmagic Design, pour la captation vidéo immersive,

Canon, dont les optiques sont intégrées aux caméras,

Spectrum SportsNet, diffuseur régional des Lakers, chargé de la production,

et bien sûr Apple, qui centralise le tout au sein de son écosystème Vision Pro.

Pour la NBA, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’innovation numérique, visant à attirer les jeunes fans vers les plateformes connectées.

Du côté d’Apple, l’objectif est clair : renforcer l’attrait du Vision Pro en l’associant à des contenus exclusifs et émotionnellement puissants, susceptibles de convaincre les passionnés de sport et les amateurs de nouvelles technologies.

Selon des analystes, ces partenariats pourraient être le déclencheur d’une adoption plus large de “l’informatique spatial” dans le divertissement.

Des défis à relever

Reste que cette expérience premium a un coût. Outre le prix du casque, les utilisateurs devront disposer d’une connexion Internet très haut débit pour supporter le flux massif de données nécessaire à la diffusion en 8K.

Comme le souligne iClarified, seuls quelques matchs sélectionnés seront proposés dans un premier temps, afin d’évaluer la faisabilité technique et l’intérêt du public.

Et après ?

Ce projet marque probablement le début d’une nouvelle ère pour le sport immersif. Si l’expérience des Lakers s’avère concluante, Apple pourrait élargir cette technologie à d’autres équipes, d’autres ligues, voire à des compétitions internationales.

À terme, les observateurs imaginent un écosystème Vision Pro où les utilisateurs pourraient assister à un match de NBA, un concert ou une cérémonie mondiale — le tout depuis leur salon, dans un réalisme saisissant.

Pour l’instant, les fans des Lakers seront les premiers à goûter à cette nouvelle dimension du sport : un mélange de spectacle, de technologie et d’émotion, où la frontière entre spectateur et participant s’efface peu à peu.