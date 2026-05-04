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Xiaomi Mix 5 : la rumeur démentie, les innovations attendues sur le Xiaomi 18

Xiaomi Mix 5 : la rumeur démentie, les innovations attendues sur le Xiaomi 18

Le Xiaomi Mix 5 aura peut-être vécu le temps d’une fuite. Alors qu’un récent rapport évoquait le retour de la gamme expérimentale de Xiaomi, le leaker Digital Chat Station affirme désormais qu’aucun Xiaomi Mix 5 ne serait en développement.

Le mystérieux modèle « Q5 » ne correspondrait pas à un smartphone Mix, mais plutôt à un futur appareil de la série Xiaomi 18.

Une confusion autour du modèle Q5

La première rumeur s’appuyait sur des entrées internes mentionnant un appareil au nom de code « hongkong », associé au numéro de modèle Q5. Certains y ont vu un indice en faveur d’un Xiaomi Mix 5, dans la continuité d’une gamme historiquement tournée vers les designs audacieux et les technologies encore jeunes.

Mais selon Digital Chat Station, cette interprétation serait erronée. Le Q5 appartiendrait plutôt à la prochaine génération de flagships Xiaomi, probablement la famille Xiaomi 18.

Les innovations ne disparaissent pas, elles changent peut-être de gamme

Les caractéristiques évoquées restent intéressantes : caméra sous l’écran, système de lentille magnétique, Snapdragon haut de gamme, HyperOS 4 et possible lancement international. Mais si la piste Xiaomi Mix 5 s’éloigne, ces éléments pourraient finalement être intégrés aux futurs Xiaomi 18.

Ce déplacement aurait du sens. Xiaomi n’a plus forcément besoin d’une gamme Mix séparée pour expérimenter : ses flagships principaux sont désormais assez puissants commercialement pour porter des innovations plus risquées.

Xiaomi choisit peut-être la prudence

Le Mix a longtemps servi de vitrine technologique, parfois au prix de compromis. Une caméra sous l’écran, par exemple, reste séduisante sur le papier mais difficile à maîtriser en qualité photo. En intégrant progressivement ces technologies à la série Xiaomi 18, la marque pourrait chercher un meilleur équilibre entre innovation visible et produit réellement mature.

Le Xiaomi Mix 5 n’est donc pas confirmé — et semble même compromis. Mais l’esprit Mix, lui, pourrait bien survivre dans le prochain flagship de Xiaomi.