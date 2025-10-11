Chrome va automatiquement désactiver les notifications Web ignorées

Bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont assez des sites Web trop bavards : Google Chrome va bientôt désactiver automatiquement les notifications des sites que vous lisez jamais.

Cette nouveauté, déjà en test sur Android et ordinateur, s’inscrit dans les efforts de Google pour réduire la pollution numérique et améliorer l’expérience de navigation.

Fini les sites qui vous harcèlent avec Chrome

On l’a tous fait : cliquer un peu trop vite sur « Autoriser les notifications » lorsqu’un site nous le demande. Résultat : des alertes constantes sur des sujets qu’on ne lit même plus. Avec cette nouvelle fonction, Chrome va enfin prendre les devants.

Le navigateur analysera votre comportement : si un site envoie beaucoup de notifications et que vous n’interagissez presque jamais avec elles, Chrome révoquera automatiquement son autorisation d’en envoyer.

Selon Google, moins de 1 % de toutes les notifications Web reçoivent une interaction de la part des utilisateurs. Autrement dit, 99 % des alertes ne servent à rien et ne font que distraire. « Nos tests montrent une réduction significative de la surcharge de notifications, avec un impact minimal sur les clics totaux », explique Google. « Les sites qui envoient peu de notifications constatent même une hausse de l’engagement ».

Intégré à l’outil Safety Check

Cette fonctionnalité s’appuie sur le Safety Check déjà présent dans Chrome. Ce module gère déjà les autorisations sensibles comme l’accès à la caméra, au micro ou à la géolocalisation. Désormais, il s’occupera aussi des autorisations de notification.

Les permissions seront révoquées uniquement si :

Le site a un faible taux d’interaction, Et qu’il envoie un volume élevé de notifications.

Les applications Web installées (PWA) ne seront pas concernées par cette révocation automatique.

Vous gardez le contrôle

Si Chrome désactive les notifications d’un site, vous en serez informé. Et si vous souhaitez les réactiver :

Il suffira de visiter à nouveau le site,

Ou de les rétablir via le menu Safety Check dans les paramètres du navigateur.

Les utilisateurs les plus pointilleux pourront aussi désactiver totalement cette fonction pour garder un contrôle manuel complet.

Une aide bienvenue pour les utilisateurs

Cette nouveauté sera disponible sur Android et sur ordinateur, et devrait être particulièrement utile pour les personnes moins à l’aise avec la gestion des autorisations.

Elle permettra de désencombrer les smartphones remplis d’alertes inutiles et de redonner de la visibilité aux notifications réellement importantes.