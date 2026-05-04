Xiaomi préparerait un lancement anticipé de ses Xiaomi 17T et 17T Pro sur le marché mondial, possiblement dès mai 2026. Selon WinFuture, les deux modèles miseraient sur de grosses batteries, des puces MediaTek ambitieuses et une montée tarifaire sensible.

Xiaomi 17T et 17T Pro : Une génération lancée plus tôt que prévu

Habituellement attendue à la rentrée, la série T pourrait cette fois arriver avec plusieurs mois d’avance. Ce changement de calendrier suggère une volonté claire : occuper plus vite le segment premium accessible, avant les grands lancements Android de fin d’année.

Le Xiaomi 17T adopterait un écran de 6,59 pouces en 120 Hz, tandis que le 17T Pro passerait à une dalle plus grande de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Batteries géantes et puces MediaTek musclées

Le modèle standard serait équipé d’un Dimensity 8500 Ultra, de 12 Go de RAM et d’une batterie de 6500 mAh compatible 67 W. Le 17T Pro irait plus loin avec un Dimensity 9500, une batterie de 7000 mAh, une charge filaire 100 W et une charge sans fil 50 W.

Côté photo, les deux smartphones intégreraient un triple module avec capteur principal 50 mégapixels, téléobjectif 50 mégapixels avec zoom optique 5x et ultra grand-angle 12 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels compléterait l’ensemble.

Le prix du “flagship killer” grimpe

La vraie rupture pourrait venir du tarif. Le Xiaomi 17T serait attendu à partir de 749 euros en 12/256 Go, tandis que le Xiaomi 17T Pro monterait à 999 euros en 12/512 Go. À ce niveau, Xiaomi ne joue plus seulement la carte du rapport fiche technique/prix. La marque cherche à faire entrer sa série T dans une catégorie plus statutaire, quitte à s’éloigner de son image de “flagship killer” agressif.

Le pari est risqué, mais cohérent : avec des batteries massives, un zoom plus ambitieux et une charge ultra-rapide, Xiaomi veut transformer la série T en alternative crédible aux flagships classiques. Reste à voir si les utilisateurs accepteront cette montée en gamme… et surtout cette hausse de prix.