Accueil » Microsoft OneDrive : une refonte majeure avec IA, galerie photo et nouvelle app Windows

Microsoft prépare une grande mise à jour de OneDrive qui transformera profondément la manière dont les utilisateurs gèrent et partagent leurs fichiers.

La firme de Redmond a annoncé une refonte complète de l’application OneDrive pour Windows, prévue pour 2026, avec une nouvelle interface, des outils photo inédits et une intégration renforcée de l’intelligence artificielle Copilot.

Une nouvelle app OneDrive pour Windows

Fini le petit menu déroulant dans la barre des tâches : OneDrive devient une application à part entière sur Windows. Inspirée de la version mobile, cette refonte propose une galerie photo moderne, une vue « Personnes » qui reconnaît automatiquement les visages, et la possibilité de créer des diaporamas animés grâce à l’IA.

Les utilisateurs pourront également modifier leurs photos locales directement dans OneDrive, avant de les conserver sur leur disque ou de les sauvegarder dans le cloud.

Copilot s’invite au cœur de OneDrive

Microsoft continue d’étendre sa stratégie IA en intégrant Copilot directement dans OneDrive, sur le Web comme sur bureau.

Cette nouveauté permettra de :

résumer automatiquement un document (Word, PDF, présentation, etc.),

extraire les points clés d’une image, d’un tableau blanc ou d’un diaporama,

ou encore comparer plusieurs versions d’un même fichier pour en repérer les différences.

Les abonnés à Microsoft 365 Copilot ou Premium bénéficieront en plus du nouveau Photos Agent, une IA conversationnelle capable de retrouver des images précises dans votre bibliothèque.

Vous pourrez, par exemple, demander : « Montre-moi les photos de mes vacances en Italie » ou « Crée un album avec les images du mariage de l’été dernier. ». Copilot se chargera de trier, classer et générer des albums automatiquement.

De nouvelles fonctions photo sur mobile

Sur iOS et Android, Microsoft introduit une série d’outils IA pour l’édition photo :

amélioration automatique de la netteté,

suppression des doublons ou clichés flous,

et conversion des images en styles animés.

Une nouvelle section baptisée « Moments » mettra aussi en avant les souvenirs du jour ou les événements passés, un peu à la manière de Google Photos.

Le partage de fichiers enfin simplifié

Microsoft résout enfin l’un des plus gros irritants de OneDrive : les liens d’accès. Avec la nouvelle fonction « Hero Link », il sera possible de partager directement l’URL du fichier, comme sur Google Docs, sans créer de lien spécial. Les autorisations pourront être ajustées à tout moment, sans devoir renvoyer un nouveau lien.

Autre nouveauté pratique : Copilot pourra générer un résumé automatique du fichier partagé, afin de donner un aperçu du contenu avant même son ouverture.

Des résumés audio avec Copilot

OneDrive ira encore plus loin avec une fonction de synthèse audio, proche du concept de NotebookLM de Google. L’IA pourra générer un résumé vocal d’un long document ou d’un rapport — au choix, dans un ton « exécutif » ou « podcast ».

De quoi écouter le résumé d’une présentation ou d’une proposition commerciale pendant ses déplacements.

Une mise à jour ambitieuse

Entre la refonte complète de l’app Windows, la nouvelle expérience photo et l’intégration poussée de l’IA, Microsoft transforme OneDrive en véritable assistant personnel de productivité visuelle et documentaire.

Si certaines fonctions (comme les Photos Agents et les résumés IA) resteront réservées aux abonnés premium, la simplification du partage et la nouvelle interface Windows profiteront à tous les utilisateurs en 2026.